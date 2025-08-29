ママさんとパパさんの帰宅がうれしい猫ちゃん。静かに喜ぶ様子が可愛いと人気となっています。

動画の再生回数は288万回を超え「こんなに、熱烈なお出迎えされたら、疲れなんて吹き飛んじゃいますね」「こんなかわいい子達が待ってくれてたら帰るのが楽しみになるなあ」「感情を上手く表現出来ずにソワソワしてるのが可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：パパとママが帰ってくると、猫と柴犬が……】

ママさんの帰宅

お出かけしていたママさんがおうちに戻ると、窓際に黒猫の天くんがお出迎えの準備をしてくれていたそうです。

すぐに柴犬のももちゃんも駆けつけてくれたのだそう。ママさんが玄関を開けると、ももちゃんがお出迎えしてくれましたが、天くんは玄関を通り過ぎて行ってしまったそうです。

それでもママさんが見える位置をウロウロと歩きながら「おかえり」と言っているのかもしれません。

パパさんの帰宅

今度はパパさんの帰宅のときの様子です。パパさんが帰ってくることを察知した天くんとももちゃんはそわそわしていたそうです。パパさんが帰ってきたのがわかるとももちゃんはうれしそうに鳴き、天くんはまたウロウロと歩きだしたのだそう。

うれしくてしかたない！

パパさんが玄関に来ると、ももちゃんは大歓迎！天くんはずっと玄関の前を行ったりきたり。すぐにパパさんには近づかず、ママさんを見る天くんはパパさんに構ってもらえる順番待ちをしているようです。

天くんの順番がきて、パパさんに抱っこしてもらえました。抱っこが終わり、玄関からパパさんが移動すると、天くんは急いでパパさんの後をついていったのだそう。ツンとしているように見えて、パパさんとママさんの帰宅がうれしい天くんでした。

動画には「天くん「嬉しいけどそっちが寄ってくるまでは絶対甘えない、何故なら男だから」とか思っていそうw」「ももちゃんと天くんが待っててくれるなら寄り道しないで帰る自信があります（笑）」「通りすぎているようで、ちゃーんとママさんを見てるのが本当にかわいい！！」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、天くん、ももちゃんと後輩猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。