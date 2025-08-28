『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、群馬県のＧメッセ群馬で行われた『群馬パーツショー』の会場で撮影した、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：PONZ

年齢：20代

車両名：トヨタ GRヤリス

年式：2021年式

型式：MXPA12（RS）

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：3年（撮影時点）

走行距離：20,000km

年間走行距離：8,000km

※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

ノーマルから変えた経緯

ラリーやジムカーナで活躍していたケン・ブロックが好きで、彼が乗っていたような雰囲気にしたかったんです。車両を購入して1年目でエアサスを組んで、現在に至ります。

良い点・こだわりのポイント

誰ともかぶらないヤリスを目指し、バラバラのエアロメーカーの製品を使いつつも統一感を持たせるようにしています。



外装関係

フロントリップ：MAXTON

フェンダー：72FACTORY

サイドスカート：TRD

リヤスポイラー：KUHL

リヤウイング：FrogDrive

内装関係

シフトノブ：Likewise

足回り

サスペンション：Ploomエアサスペンション



ホイール

ホイール：Fifteen52 ターボマック

エンジン関連の変更点

吸気系

エアクリーナー：BLITZ

排気系

マフラー：HKSマフラー

次に変えたいポイント

「内装関係を変えていきたいですね」