ケン･ブロックが乗っていそうなスタイル！トヨタ GRヤリス【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、群馬県のＧメッセ群馬で行われた『群馬パーツショー』の会場で撮影した、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：PONZ
年齢：20代
車両名：トヨタ GRヤリス
年式：2021年式
型式：MXPA12（RS）
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：3年（撮影時点）
走行距離：20,000km
年間走行距離：8,000km
※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
ノーマルから変えた経緯
ラリーやジムカーナで活躍していたケン・ブロックが好きで、彼が乗っていたような雰囲気にしたかったんです。車両を購入して1年目でエアサスを組んで、現在に至ります。
良い点・こだわりのポイント
誰ともかぶらないヤリスを目指し、バラバラのエアロメーカーの製品を使いつつも統一感を持たせるようにしています。
外装関係
フロントリップ：MAXTON
フェンダー：72FACTORY
サイドスカート：TRD
リヤスポイラー：KUHL
リヤウイング：FrogDrive
内装関係
シフトノブ：Likewise
足回り
サスペンション：Ploomエアサスペンション
ホイール
ホイール：Fifteen52 ターボマック
エンジン関連の変更点
吸気系
エアクリーナー：BLITZ
排気系
マフラー：HKSマフラー
次に変えたいポイント
「内装関係を変えていきたいですね」