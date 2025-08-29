賛否両論を生んだ『Netflix』のWBC独占放送　放映権料の5倍増に“新時代化”を指摘する声も「見たい人は金を払う。そういう時代」

日本ではお茶の間も巻き込んだでも大きな話題を生んだWBC（C）Getty Images

突然に公表された“決定”が驚きとともに波紋を呼んでいる。

現地時間8月25日、米大手動画配信サービス『Netflix』が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内における独占放送権を獲得したことを発表した。

急転直下の決定だった。『Netflix』は日本国内においてWBC全47試合を独占で配信すると公表。これによって地上波放送がなくなる可能性が現時点で「確実」となった。

こと日本における地上波放送の影響力はいまだ計り知れない。前回大会では、日本とアメリカによる決勝が平均世帯視聴率42.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）という平日午前に異例の数字を記録。大谷翔平を中心とした侍たちの一挙手一投足に列島が沸いた背景には、万人が目を通せる地上波の力があった。

無論、『Netflix』の独占となったのにも事情がある。というのも、大会を主催のワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）によって、放映権料は前大会の30億円から約5倍となる150億円に増大したとされている。1競技の国際大会としては膨大な金額と言えるが、それをリスクなくペイできる算段が地上波放送には取れなかったとみられる。