【実話】「下着を裏返しで穿く」その理由は？初潮を迎えた少女に「下着を洗わせない」養母の壮絶いじめ…【作者に聞く】
猛暑の夏はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年によく読まれた漫画をあらためて紹介！
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を描くゆっぺさん。彼女が2021年から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「読んでみてほしい」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。今回、本作の作者のゆっぺさんに創作秘話を聞いた(後編)。
父の死後、幼いキヨは養女として叔父の家に引き取られた。ある日、初潮を迎えたキヨは、汚れた下着を養母に洗わせてもらえず、裏返しに穿くことで耐え忍んでいた。しかし、養母の嫌がらせはさらに激しさを増すのだった。
この生理にまつわる壮絶な話は、読者に大きな衝撃を与えた。作者のゆっぺさんは、このエピソードについて「人に話すことができず、1人で抱えなければならなかったつらさは、同じ女性として非常に腹立たしい」と語る。
「なぜ同じ女性なのに、養母は下着を洗わせなかったり、家族の目に触れるように晒したりするような、ひどい仕打ちができたのか」と、その理不尽な行為に強い憤りを感じたという。
■「笑顔がかわいいおばあちゃん」になることが目標
壮絶ないじめに耐え抜いてきた祖母・キヨさんから、ゆっぺさんが受けた影響は「笑顔」だと明かす。キヨさんはいつでもどんなときでも必ず笑顔で迎えてくれて、「その笑顔がもう、たまらなくかわいらしいのです。私の目標は、笑顔がかわいいおばあちゃんになることです」と、祖母への強い想いを語った。
最近は忙しくてキヨさんになかなか会えていないというゆっぺさんだが、「たまに母から様子を聞くくらいで。でも、明日にでも顔を見に行ってきます！」と、明るい声で話した。
壮絶な人生を生き抜いたキヨさん。その逆境を乗り越えた生き方に感銘を受ける人も多いだろう。本作をまだ読んでいない方は、ぜひ手に取って読んでみてほしい。
