timelesz寺西拓人、若き天才役で声優初挑戦 アフレコ褒められ「危うく勘違いしてしまいそうでした」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズで知られるアニメ監督・河森正治氏の初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』（2026年1月1日公開）で声優に初挑戦することが決定した。寺西は、スマホと人間の脳を直接つなぐ研究をしている大学生であり、国際的に注目される若き天才起業家の架神傑（かがみ・すぐる）役に起用された。
【写真】声優初挑戦！真剣な表情でアフレコを行う寺西拓人
今作は“歌”と“SF”と“三角関係”というこれまでアニメファンを熱狂させてきた河森監督のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだエモーショナルでポップな異世界脱出劇。
『マクロスF』、劇場版『マクロスF〜イツワリノウタヒメ〜』などで河森監督ともタッグを組んできた江端里沙氏がキャラクターデザインを担当するなど河森作品の集大成といえる豪華スタッフが集結した。
物語の主人公は、普通の女子高生の前澤栞（まえざわ・しおり）。ある日、突然スマホが割れて、気が付くと誰もいない異世界の横浜に。目の前に現れた謎のウサギのスタンプから「スマホの中に閉じ込められた」と告げられ、現実世界ではもう一人の自分が突如現れて自由奔放に振る舞い出す。
もう一人の自分の暴走を食い止めるべく、奇妙なスマホの迷宮から抜け出そうとする、もしかしたらSNS社会で本当に起こるかもしれない異世界青春ファンタジーだ。
新しい学校のリーダーズ・SUZUKAが主人公・栞を、栞が閉じ込められてしまうスマホの中の異世界“無人の横浜”で出会うウサギのスタンプ・小森の声を原田泰造が、栞の幼なじみであり、歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星を伊東蒼が、栞のクラスメイトでお調子者の山田を齋藤潤が担当することが明かされている。
舞台・映画・ドラマで活躍を見せながら、参加した『timelesz project -AUDITION-』が配信されるやいなや、一躍時の人となった寺西。timelesz加入後もドラマや舞台が続々と発表され、12月には主演映画『天文館探偵物語』も公開予定だ。
そんな寺西が演じる傑は、若き天才でありながら、その謎めいたビジュアルで栞に近づいていくミステリアスなキャラクター。奇妙な異世界で奮闘する栞、そして物語にとってもキーパーソンとなっている。河森監督も、寺西のアフレコを絶賛しており、「傑の複雑な心情を魅力的に表現してくださいました」とコメントを寄せている。
さらに、声優陣のキャストボイスが初披露となる特報映像も解禁。映異世界に迷い込んだ栞、そしてウサギのスタンプの小森が出会う一方、もう一人の「SHIORI」は現実世界でスターに（!?）「もうひとりの“しおり”さん」と2人の栞の存在を知る傑が意味深な発言を残し、栞の幼なじみの希星、クラスメイトの山田も巻き込まれていく。
■架神 傑（かがみ・すぐる）：CV.寺西拓人
スマホと人間の脳を直接つなぐ研究を行い、国際的な注目を集める若き起業家。
囚われの栞に「本来の自分を取り戻させてあげる」と手を差し伸べるが、現実世界でSHIORIにも接触。“ある計画”をSHIORIにささやきかける。
▼コメント
架神傑役を務めました、寺西拓人です。
いつかは…と思っていた声優のお仕事に、今回初めて挑戦させていただきました。
初めてのアフレコで右も左も分からない状況の中、体当たりでぶつかってみたところ、監督はじめスタッフの皆さまがたくさん褒めてくださり、危うく勘違いしてしまいそうでした。架神傑の、どこかつかめない雰囲気を感じてもらえたら、と思います。ほとんどの人がスマホを持っているこの時代で、スマホと、そして人との関わり方について考えさせられる作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。
今作は“歌”と“SF”と“三角関係”というこれまでアニメファンを熱狂させてきた河森監督のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだエモーショナルでポップな異世界脱出劇。
『マクロスF』、劇場版『マクロスF〜イツワリノウタヒメ〜』などで河森監督ともタッグを組んできた江端里沙氏がキャラクターデザインを担当するなど河森作品の集大成といえる豪華スタッフが集結した。
物語の主人公は、普通の女子高生の前澤栞（まえざわ・しおり）。ある日、突然スマホが割れて、気が付くと誰もいない異世界の横浜に。目の前に現れた謎のウサギのスタンプから「スマホの中に閉じ込められた」と告げられ、現実世界ではもう一人の自分が突如現れて自由奔放に振る舞い出す。
もう一人の自分の暴走を食い止めるべく、奇妙なスマホの迷宮から抜け出そうとする、もしかしたらSNS社会で本当に起こるかもしれない異世界青春ファンタジーだ。
新しい学校のリーダーズ・SUZUKAが主人公・栞を、栞が閉じ込められてしまうスマホの中の異世界“無人の横浜”で出会うウサギのスタンプ・小森の声を原田泰造が、栞の幼なじみであり、歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星を伊東蒼が、栞のクラスメイトでお調子者の山田を齋藤潤が担当することが明かされている。
舞台・映画・ドラマで活躍を見せながら、参加した『timelesz project -AUDITION-』が配信されるやいなや、一躍時の人となった寺西。timelesz加入後もドラマや舞台が続々と発表され、12月には主演映画『天文館探偵物語』も公開予定だ。
そんな寺西が演じる傑は、若き天才でありながら、その謎めいたビジュアルで栞に近づいていくミステリアスなキャラクター。奇妙な異世界で奮闘する栞、そして物語にとってもキーパーソンとなっている。河森監督も、寺西のアフレコを絶賛しており、「傑の複雑な心情を魅力的に表現してくださいました」とコメントを寄せている。
さらに、声優陣のキャストボイスが初披露となる特報映像も解禁。映異世界に迷い込んだ栞、そしてウサギのスタンプの小森が出会う一方、もう一人の「SHIORI」は現実世界でスターに（!?）「もうひとりの“しおり”さん」と2人の栞の存在を知る傑が意味深な発言を残し、栞の幼なじみの希星、クラスメイトの山田も巻き込まれていく。
■架神 傑（かがみ・すぐる）：CV.寺西拓人
スマホと人間の脳を直接つなぐ研究を行い、国際的な注目を集める若き起業家。
囚われの栞に「本来の自分を取り戻させてあげる」と手を差し伸べるが、現実世界でSHIORIにも接触。“ある計画”をSHIORIにささやきかける。
▼コメント
架神傑役を務めました、寺西拓人です。
いつかは…と思っていた声優のお仕事に、今回初めて挑戦させていただきました。
初めてのアフレコで右も左も分からない状況の中、体当たりでぶつかってみたところ、監督はじめスタッフの皆さまがたくさん褒めてくださり、危うく勘違いしてしまいそうでした。架神傑の、どこかつかめない雰囲気を感じてもらえたら、と思います。ほとんどの人がスマホを持っているこの時代で、スマホと、そして人との関わり方について考えさせられる作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。