芦田愛菜、黒柳徹子の青春時代熱演 『24時間テレビ』内ドラマ『トットの欠落青春記』場面写真公開
俳優の芦田愛菜が主演を務める、日本テレビ系『24時間テレビ48』（30日、31日）内ドラマスペシャル『トットの欠落青春記』（30日 後9：50ごろ放送）の場面写真と見どころが29日、公開された。
【場面写真】おてんばすぎる！木に登る黒柳徹子（芦田愛菜）
今作は、黒柳徹子の著作『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）を原案として、黒柳が“NHK専属女優”となるまでの青春時代を描く。
物語は、1946年からスタート。戦争が終わって1年、疎開先の青森で母（尾野真千子）と2人で暮らしていた徹子（芦田）は、やりたいことを見つけるために、母を青森に残して単身上京。東京の香蘭女学校に転校する。香蘭女学校はキリスト教の学校ではあるものの、もともとの校舎が空襲によって焼けてしまったため、徹子が通うことになったのはお寺の境内にできた仮校舎。聖歌とお経がいっぺんに聞こえる珍しい場所で、徹子の新しい学生生活がスタートした。
おてんばで声が大きく、思いついたことはすぐに口に出てしまう徹子。興味があることは何でもすぐにやらないと気が済まない性分は、女学校に通い始めても一向に直る気配がなかった。礼儀作法に厳しい香蘭女学校で、徹子は担任の赤木先生に叱られっぱなし。
そんな学生生活の中、徹子の唯一の楽しみは、学校帰りに、禁止されていた映画館に寄ってこっそり映画を見ること。スクリーンに映し出される自由で美しい世界に、徹子はすっかり心を奪われてしまう。ちょうどその頃、徹子はある男性にも夢中になっていた。
一方、徹子の母・朝は、青森で定食屋を営みながら、東京と青森を行き来する行商でたくましくお金を稼ぎ、東京に念願の新しい家を建築。さらに、戦争に行ったきり消息不明になっていた父（小澤征悦）の生存が判明、もうじき日本に帰って来るという。これでまた家族みんなで一緒に暮らせると徹子は大喜び。そして、それまでただやりたいことをやっていただけの徹子の人生に、自分の将来を真剣に考えなければならない時がやってくる。
