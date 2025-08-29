カズレーザー、自衛隊最大規模「総合火力演習」を取材 最新鋭の装備品がテレビ初登場
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、きょう29日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間SP』（後7：00〜後8：54）に出演。自衛隊最大の実弾射撃訓練「総合火力演習」を見学する。
【番組カット】スタジオから…カズレーザーを見守る堤真一＆中村倫也ら
“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザーは、年に1度開催される自衛隊最大規模の演習である「総合火力演習」を取材。同演習は、かつては一般公開されていたが、コロナ禍以降は非公開となっている。
カズレーザーの取材では、番組でこれまで紹介した数々の強力な装備品はもちろん、今回テレビ初登場となる最新鋭の装備品も次々と登場。全国から集結した約3000人の隊員が実弾を使用して実戦さながらに披露する演習を見学したカズレーザーは、あまりの迫力に圧倒される。スタジオでゲスト出演する堤真一と中村倫也もその迫力に大興奮する。
また、現在、世界中から観光客が訪れるという人気沸騰中の世界自然遺産・小笠原諸島の父島にスタッフが向かい、人気の秘密に迫る。見ると幸せになれるという幻の絶景を見ることはできるのか。
