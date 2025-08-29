美しい…白に覆われ色彩を失った雪国を旅する【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

冬が訪れると、世界は途端に色彩を失う。雪は全てを白く覆い、雪解けしない限り、白が唯一の「色」である。





青森・山形・栃木

何年か前、数年北海道に住んだことがある。初めて雪国で暮らし、白一色の美しい世界に感動した。同時に、雪国の生活は大変だとも思った。灯油は激しく消費され、雪が降れば雪かきし、車の運転にも気を使った。それでも、雪が降る景色は綺麗で、よく旅をした。雪国特有の情緒は、旅情と、不思議と郷愁を誘う。

■青森県黒石市

「超」が付くほどの豪雪地帯の町並み。重たい雪に耐える木造の建物に思わず見とれた。

温湯温泉街にある鄙びた商店。右手前の木造旅館も含めて大好きな景色。雪かき、お疲れ様です。

■山形県大蔵村

鄙びた温泉旅館を擁する肘折（ひじおり）温泉街。雪国特有の静けさが、違う季節に見ても伝わってくる気がする。

■栃木県日光市

山道を2時間歩いた先にある温泉宿に向かう途中。雪が岩にこんもりと積もっていたのが可愛かった。

北海道

■豊頃町（とよころちょう）

氷点下10度で撮影した満天の星空。カメラの電源が寒さで落ちないよう、カイロで温めながら撮影した。

■南富良野町

映画の撮影地になった根室本線の幾寅駅。美しい木造の駅舎だが、2024年に廃止されてしまった。

■平取町（びらとりちょう）

1986年に廃止された旧富内（とみうち）線振内（ふれない）駅。雪をかぶったホーム跡に、かつての客車が残されている。

ホームには、富内線に存在していた駅の駅名標がいくつも残されている。

■三笠市

かつて炭鉱で栄えた街。倒壊した家屋が目立つのが寂しい。4月にもかかわらず冬景色であった。

（了）