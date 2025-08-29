日本ハムの北山亘基投手（２６）が２８日、復調に手応えを示した。２９日の楽天戦（エスコン）に先発する右腕は、ここ２戦はいずれも３失点で０勝１敗。フォームに違和感を抱えていたが、調整期間で“ひらめき”があったことを明かし、自信をみなぎらせた。チームは首位ソフトバンクに１ゲーム差の２位。優勝争いが激化する中、頼れる右腕が本来の姿でマウンドに立つ。

ひらめきは突然やってきた。北山は生まれたままの姿で、その“天啓”を受け取った。ここ３登板ほど感じていたというフォームのもやもや。「ひらめきがあって、昨日シャワー浴びながら気づいたんですけど。何となく目星がついてきてて、立ってシャワー浴びてたときに『あ、来た』と。風呂場で少し体動かしてみて、確信に変わって」と笑顔で明かした。

本人はひらめきと表現するが、試行錯誤の末にたどり着いた答えだ。「いつもそうなんですけど、ヒントは急にひらめいてくる。でも準備をしていないとひらめかない。それをキャッチできる自分の感覚を研ぎ澄ますことが大事」。丹念に確認作業を行い、最後のピースがはまるように原因にたどり着くことがひらめきだ。「今回はっきり見えたんで、心も体ももう一回フレッシュになる。そこが明確になるとならないでは、心も変わりますし」とうなずいた。

先発する２９日の楽天戦（エスコン）では、明確にマークする打者がいる。２６日のソフトバンク戦（弘前）で満塁弾を放ったボイトだ。「一発もある長打のある選手なので、そこの前にどういう形で抑えていくかというのも大事ですし、ボイト選手自身もしっかりケアして、意図的に抑えていけるように。もう一回ビデオとか確認して、ミーティングでも確認して臨みたい」。打線のカギを握る３８戦７発の長距離砲を、徹底的に抑え込む。

チームはソフトバンク戦の３連勝から、西武戦（ベールーナＤ）では１敗１分けと負け越し。首位とのゲーム差は１となった。「ホークス戦を勝ち切った後が、すごい大事だと思っていた。今のところちょっと微妙な流れになっているので、スカッと勝てるように、そういうピッチングをできたら」。相手を圧倒する投球で、再びチームに勢いをもたらす。

（山口 泰史）