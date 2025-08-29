白石麻衣が自身のYouTubeに「【生誕記念】ちょっと贅沢なバースデー#65」を更新。33歳の誕生日記念に東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グランドシャトーに宿泊し、ディズニーを満喫する動画を公開している。

8月20日が誕生日の白石にとって毎年恒例となっているYouTubeでの誕生日記念動画。まずはホテルの宿泊者のみが利用できるレストラン「La Libellule」のディナーへ、あまりの嬉しさにスキップして向かう姿から動画はスタート。レストランに到着すると、キャストから「お二人にぜひご挨拶したい方がいまして」と話しかけられ、部屋に招待されると、待ち受けていたのはミッキーマウス。YouTubeの企画でもたびたびディズニーリゾートを訪れている白石だが、今回初めてミッキーからサインをもらい、一緒に踊ったり、腕を組んで記念写真を撮ったり、抱き合ったり、白石自ら追いハグするなど、大興奮。名残惜しいように部屋を後にし、マネージャーから「泣いてはない？」と聞かれると「ギリ耐えた」と答え、嬉しそうにミッキーのサインを見せ合う。

乾杯をして思わず、「ドラマ頑張ってて良かったね」「可愛かったねミッキー。可愛かった。食べたくなっちゃった」と呟く白石。ミッキーが手にキスしたのを再現して笑顔を見せ、「やっぱミッキー、スターだわ」と恍惚の表情を浮かべる。

部屋紹介をした後、パジャマに着替え、「ミッキーに会ったら元気になった」と言うわりにお疲れモードの白石。ベッド上に持ち込んだカメラに向かい、「もう一年経ったんだけどって感じ、誕生日のYouTube。ついこの間32歳ってケーキ作ってたのに……やなんだけど……」と悲しい表情を見せる。

2日目は全身ピンクコーデという普段では見られないファッションでファンタジースプリングスを探訪。「アナとエルサのフローズンジャーニー」を堪能し、まだ朝で人が少ない園内ではしゃぎ回っての撮影に挑む。今回のディズニーを振り返り、改めてマネージャーから誕生日を祝福されると、「う～ん、帰りたくないわ」と貴婦人風に呟き、アイスを完食。動画も終盤となり、「すごく充実したホテルステイだったのでまた機会があれば来てみたい」と感想を語っていると、「なんかお友達が来ました」と、フィルハーマジックのミッキーの人形がフレームインして誕生日を祝福。「ありがとうミッキー！ 凄い魔法かけられてる。若くなれ～！」と、最後は自分に魔法をかけ動画は終了した。

33歳を迎え、アトラクションや料理を満面の笑みで堪能する白石の姿に、視聴者も幸せな魔法にかかったような動画となった。コメント欄には「すっぴん綺麗すぎ」「20代にしか見えない」といった声が寄せられている。

（文＝本 手）