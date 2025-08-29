◇セ・リーグ 広島8―3巨人（2025年8月28日 マツダ）

広島・中村奨成外野手（26）が28日、巨人戦で今季2度目4安打で3打点と活躍し、田中将の日米通算200勝阻止に貢献した。先頭で中前打を放った初回に先制点を呼ぶと、2回には敵失を誘う内野ゴロで打点。7回にはダメ押しの6号2ランを左翼へ運んだ。先発の高太一投手（24）が6回3失点の粘投で無傷の3連勝。チームは連勝を4に伸ばし、2位・巨人とのゲーム差を2.5とした。

中村奨がバットで大暴れした。初回、先制の起点となる中前打を皮切りに7回の5打席目は勝利を決定付ける6号2ラン。17日以来、プロ2度目の4安打で5得点に絡み、4連勝に大きく貢献した。

「入りから塁に出て、後ろにつなげられたので良かった。得点に絡めているのは1番打者として仕事ができているなと思う」

まずは初回だ。フルカウントから相手先発・田中将の低めスライダーを中前打。その後三進し末包の左翼フェンス直撃の二塁打で先制のホームを踏んだ。1点を追う2回1死満塁では遊撃へのゴロが適時失策（打点あり）となり同点。次打者・ファビアンの初球が暴投となって勝ち越すなど9人攻撃で、この回一挙4得点。田中将を降板に追い込んだ。

4回1死では右翼線二塁打し、2点差に迫られた6回先頭では右前打し追加点をアシスト。そして、7回2死一塁で迎えた第5打席では船迫の内角146キロを左翼席へ運ぶダメ押しの6号2ランだ。

「毎日やることをやって、試合に入る準備ができているのが、いいものが続いている要因かなと思う」

この日を含め8月は打率・313、2本塁打、8打点と、打撃の状態は良化傾向。この日は広陵の2学年後輩にあたる先発・高の勝利を後押しした。

「後輩の高君が投げるということだったので、打たなかったら何を言われるか分からない（笑い）。堂々と投げていましたし、何とか勝ちをつけられるようにと思った」

普段から仲が良く7月に中村奨が右肩を痛めてリハビリしていた期間も、球団施設で互いにすれ違えば、冗談を言って笑い合う姿があった。初めて本拠地のお立ち台に2人で上がり「かわいい後輩。一緒に上がれてうれしい」と喜び「まずはAクラス入りして、CSに行けるように。新旧（背番号）22番コンビで頑張ります」と共闘を誓った。

チームは5月13日から同16日以来となる4連勝。2位・巨人とのゲーム差を2・5に縮め、勝負の9月を前に確実に勢い付いた。（長谷川 凡記）