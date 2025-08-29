ÂçÌîË»á¡¡¹âÂÀ°ì¤Î¡È¹¶¤á¤ëÅêµå¡É¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Á±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç8¡½3µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¡ÚÂçÌîË¡¡»ëÅÀ¡Û¹â¤Ï8·î4ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À©µå¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¤Î¤¬ËÜÍè¤ÎÅêµå¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Èè¤ì¤äÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁê¼ê¤Îµð¿ÍÀï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿2²ó¤Î²¬ËÜ¤Ø¤Î»Íµå¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬Å°Äì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢6²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£6²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤Î¤âÂç¤¤¯¡¢ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤·Á¤Ç±ç¸î¤·¤Æ¤â¤é¤¤Ìµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ËÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¡¤Á±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢ºÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Îµð¿Í3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¡£ÄÉ¤¦Î©¾ì¤È¤·¤ÆÏ¢¾¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿Ãæ¤À¤±¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë