■陸上・ダイヤモンドリーグファイナル（日本時間29日、スイス・チューリッヒ）

【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手

陸上の世界最高峰リーグ、ダイヤモンドリーグ（DL）の年間王者を決めるDLファイナルが行われ、世界のトップ選手たちが集結。

男子100mでは、世界陸上ドーハ大会（19年）の金メダリスト、C.コールマン（29、アメリカ）が9秒97（-0.4）で3度目のファイナル制覇。女子100mではパリオリンピック™金メダリストで、母国に五輪初のメダルをもたらした“セントルシアの英雄”、J.アルフレッド（24）が10秒76（+0.3）で2連覇を果たした。

男子200mでは、同種目世界陸上2連覇中のN.ライルズ（28、アメリカ）が19秒74（-0.6）で優勝。レース終盤までパリ五輪金のL.テボゴ（22、ボツワナ）との勝負になったが、わずかに上回った。東京世界陸上（9月）では2大会連続となる100m、200m、4×100mリレーの“3冠”に期待がかかる。

男子400mハードルでは、世界記録保持者のK.ワーホルム（29、ノルウェー）が圧巻の走りをみせ、46秒70の大会記録で3度目のV。世界陸上では大会2連覇を狙う。

日本勢は男子110mハードルで、日本記録保持者の村竹ラシッド（23、JAL）が14秒39（+0.3）の8位、女子やり投で北口榛花（27、JAL）は、60m72の6位となり、ともに最下位で今大会を終えた。



※写真：男子200mを制したN.ライルズ（アメリカ）