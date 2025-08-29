ハンドクリーム新ブランド「kinoka」登場♡ユースキン製薬から

ユースキン製薬から、肌も心もととのえる新ブランド「kinoka」が登場♡ 2025年9月より一部バラエティショップと公式オンラインSHOPで発売されます。高保湿なのにベタつかず、ヒノキ・クスノキ・サンダルウッドの3種の木の香りでリラックスタイムをサポート。ビタミンB6・E配合で手荒れ予防もばっちり。日常の隙間時間に取り入れたいハンドクリームです♪

木の香りでリラックス♡kinokaの3種ラインナップ

「kinoka」は、ヒノキ、クスノキ、サンダルウッドの3種の香りを用意。

ヒノキは澄みわたる清らかな香り、クスノキは爽やかに広がる香り、サンダルウッドは深く甘い香りで、手肌ケアとともに癒しの時間を演出します。

容量は40gで価格は各1,430円（税込）。自然のぬくもりを感じながら、日々のハンドケアを楽しめます。

高保湿＆4つのフリーで肌にやさしい

ベタつかない使用感ながら、ユースキン製薬の技術で高保湿を実現。パラベン・アルコール・動物由来成分・鉱物油の4つのフリー処方を採用し、乾燥や手荒れをしっかり防ぎます。

さらにビタミンB6・E配合で肌の健康もサポート。スリムなチューブとワンタッチキャップで持ち運びも簡単です♡

kinokaタイムで手も心もととのえる

kinokaを使った「kinokaタイム」は、ハンドマッサージと深呼吸で手肌だけでなく心もリフレッシュできる新しいセルフケア習慣♡

高保湿でベタつかない40gのハンドクリームは、ヒノキ・クスノキ・サンダルウッド各1,430円（税込）。

隙間時間に手軽に取り入れられる、現代人にぴったりのハンドケア体験をぜひ日常に取り入れてみてください♪