²ñ¿´¤Î°ìÈ¯¤â»î¹ç¸å¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢°ì»þµÕÅ¾¤Î£¶¹æ£²¥é¥ó¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£¸¡½£³µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡°ì¿¶¤ê¤Ç´°àú¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó£±»à°ìÎÝ¡£½éµå¤À¡£´ßÅÄ¤Ï½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¹â¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á£±£´£´¥¥íÄ¾µå¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡£º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ö°ì»þµÕÅ¾¤Î£¶¹æ£²¥é¥ó¡£¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡££¸·î£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤Î°ì·â¤òÊü¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¸å¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾¤¬£²²ó£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£±£¶°ÂÂÇ£¸¼ºÅÀ¤Ç¤Î´°ÇÔ¡£Êá¼ê¤é¤·¤¯¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤ÇØÈÖ¹æ£²£·¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¹ÃÈå¤¬¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤Î¤¿¤á£²£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤«¤«¤ë´üÂÔ¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ä¤ê¤Î»î¹ç¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÃË¤¬¡¢¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë