¡Ö£¹Æ¬¿ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×ºØÆ£¶³Âå¡¢ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹ñÊõµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÂçÏÂÉï»Ò¡×
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2017¡×¤Ç¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2024¡×¼õ¾Þ¤Î¥â¥Ç¥ëºØÆ£¶³Âå¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯½éÍá°á¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¿å¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íá°á»Ñ¤Ç¡¢¸ÅÌ±²È¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö»¨»ï¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡ª¡ª¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¿åÃå¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Íá°á¤â¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÂçÏÂÉï»Ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡Ö¼ó¤Þ¤ÇåºÎï¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ñÊõ¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ºØÆ£¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£Ãæ1¤«¤é»Ï¤á¤¿´ï³£ÂÎÁà¤Ç¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤â¡¢¹â3»þ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¶¥µ»À¸³è¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¡£Æ±»þ´ü¤Ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤¤¤Á¤´É±¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£23Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¸å¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö9Æ¬¿ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£