「都市対抗野球・１回戦、ＮＴＴ西日本２−１三菱重工Ｅａｓｔ」（２８日、東京ドーム）

東京ドームで開幕して１回戦１試合が行われ、ＮＴＴ西日本（大阪市）が前回大会王者の三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市）に２−１で競り勝った。元阪神で補強選手の北條史也内野手（３１、三菱重工Ｗｅｓｔ）が九回に決勝２ランを放った。大会は３２チームが出場してトーナメント形式で争い、９月８日の決勝まで１２日間で開催される。

張り詰めた空気がはじけた。昨年王者に対し、八回まで０−０の膠着（こうちゃく）状態。最後まで集中力は切らさなかった。北條が最高のスタートを導く一発だ。

所属チームの“兄弟”相手に「僕が活躍してやろうと思ってました」とニヤリ。期待通りの活躍を見せたのは九回１死一塁だ。エンドランのサインが出ていた中、カウント２−１からの高めカットボールを「たたいた」。打球は一直線に左翼ポール際へ着弾。均衡を破る先制２ランを運び、これが決勝打となった。

くしくも大会の東京ドーム２１００号となるメモリアル弾。ゆっくりとダイヤモンドを回ったかと思いきや「打席に入る前から両足をつってました」と苦笑い。それでも「それぐらい気持ちが入っていました」と気迫がバットにこもっていた。

ＮＴＴ西日本で阪神元監督の矢野燿大氏（５６）が臨時コーチを務める縁もあり、第１代表の補強選手として昨年に続く出場。「良い経験ができる。第１代表の補強選手として恥ずかしくないように」。河本泰浩監督（４２）も「経験値があるし、後輩の面倒見も良くて人間的にも素晴らしい」と期待を寄せる。

古巣の阪神は２年ぶりのリーグ制覇へ向けて独走状態。「このまま確実に優勝はすると思いますけど、僕と年齢が近い選手がいっぱい出ているので、ケガだけはしないように頑張ってほしい」。電電近畿時代の１９６５年以来となる頂点を狙うＮＴＴ西日本で、猛虎に負けじと奮闘を続ける。