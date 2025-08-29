「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）

大記録への期待が、ため息へと変わる。日米通算２００勝を懸けたマウンドに臨んだ巨人・田中将。だが、立ち上がりから広島打線の猛威にさらされる。初回から制球が定まらず、先頭・中村奨を中前打で出塁させると、２死一、二塁となって、末包に左翼線の適時二塁打を浴びて先制点を献上した。

「本当に悔しい結果に終わった。相手のバランスを崩し切れなかったというところは、大きな要因かなと思う」と田中将。打線は二回１死一塁、岸田の６号２ランで逆転に成功。ただ、この日の田中将はマウンド上で修正することができない。

１点リードとなった二回も、先頭・坂倉への死球から１死満塁とし、中村奨は遊ゴロに取るも、遊撃・泉口の失策で同点。続くファビアンの初球に暴投で勝ち越され、ファビアンの左前２点適時打で、この回計４失点と逆転を許した。

厳しい表情を浮かべる田中将に杉内投手コーチが声をかけ、直後の三回に回ってきた打席で代打を送られて降板。２回６安打５失点でＫＯとなり、今季２敗目を喫した。

「自分の細かな（状態の）ところはあるが、完璧じゃないと抑えられないのかっていうのは問題だと思う。相手が食らいついてきたところで、バランスを崩し切れなかった」と田中将。自らの記録持ち越しに加え、大事な一戦でチームの勝利に貢献できず、表情からは悔しさがにじんでいた。

「丁寧にいこうとしたのは分かったが、それでつかまっちゃたし」と阿部監督。４連敗で借金２。チームの状況も正念場を迎えた。杉内コーチは田中将の登板間隔を空けるのかの問いに「はい、そうします」とし、登録抹消も決定。記録達成へ出直しを図ることになった。