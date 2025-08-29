ダウ平均は小幅続伸 エヌビディア決算に市場は冷静な反応＝米国株概況
NY株式28日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 45636.90（+71.67 +0.16%）
S＆P500 6501.86（+20.46 +0.32%）
ナスダック 21705.16（+115.02 +0.53%）
CME日経平均先物 42905（大証終比：-25 -0.06%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅続伸。エヌビディア＜NVDA＞の決算が注目されたが、市場は冷静な反応を示している。データセンター部門の売上高が予想を下回ったほか、第３四半期の売上高も控えめな見通しを示した。市場ではＡＩ需要の頭打ちの懸念を呼び起こす内容との受け止めから、エヌビディア株は軟調な動きとなっているものの、ＩＴ・ハイテク株全体へは波及していない。
一部からは「賢明な投資家はノイズを見抜く。エヌビディアは決算日に軟調に推移しがちだが、その後に市場が内容を消化してから本格的に上昇することも多い」との声も出ている。
また「株価がすぐに反転しないようなら、市場は一旦消化局面に入る可能性がある。エヌビディアは依然最高値付近で取引されており、少なくとも今回の決算が次の上昇の引き金になるとは考えにくい。今後はＡＩよりもむしろＦＲＢの動向に左右されると見ている。」との指摘も出ている。
そのＦＲＢだが、クックＦＲＢ理事が正式にトランプ大統領をワシントンの裁判所に提訴した。ＦＲＢの独立性を巡る歴史的な争いの幕開けとなるが、双方とも裁判所の判断に委ねる姿勢を示している。市場も裁判所の判断待ちといったところ。
金利に関しては前日同様に雰囲気に変化はない。短期金融市場では次回９月ＦＯＭＣでの利下げの確率は８３％程度で織り込んでいる。年内については９月を含めてあと２回か３回を織り込む動き。２回は完全に織り込み、３回は１６％程度の確率。９月ＦＯＭＣに関しては、それまでに発表になる米雇用統計や米消費者物価指数（ＣＰＩ）待ちといった状況。
目先は、明日の７月のＰＣＥ価格指数が注目される。ＦＲＢが重要視しているインフレ指標だが、コア指数で前年比２．９％が見込まれている。先日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）のデータから、サービス価格、とりわけポートフォリオ運用手数料など金融サービスが主因となる見通し。
ＨＰ＜HPQ＞が決算を受け上昇。最新のＡＩソフトを動かせる新型ＰＣへの需要の高まりが背景。第４四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る１株利益の見通しを示した。株価は時間外で軟調に推移していたものの、通常取引に入って上昇している。
クラウドを活用したビッグデータの保管分析サービスを手掛けるスノーフレーク＜SNOW＞が決算を受け大幅高。前日引け後に５－７月期決算（第２四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の製品売上高の見通しを上方修正している。
ソフトコンタクトレンズのクーパー＜COO＞が決算を受け大幅安。通期ガイダンスで、売上高および既存事業売上高の見通しを下方修正した。クラリティの販売不振やアジア太平洋地域での販売が弱かった。
アパレル販売のアーバン・アウトフィッターズ＜URBN＞が決算を受け下落。予想を上回る好決算ではあったものの、同社株は年初来で４２％上昇しており、今回の決算は正当化されないとの評価も出ているようだ。
スポーツ用品のディックス・スポーティング・グッズ＜DKS＞が下落。決算は好調な内容だったものの、投資家を十分に満足させる内容ではなかったとの評価のようだ。投資家は、不振にあえぐ同社を立て直す経営陣の能力に懸念を抱いている。
