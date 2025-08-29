日本サッカー協会は２８日、米国遠征に臨む日本代表２５人を発表した。９月６日（日本時間７日）にメキシコと、同９日（同１０日）に米国と対戦する。ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝ら従来の主力に加えて、負傷者続出の影響で７月の東アジアＥ−１選手権組から荒木隼人（２９）＝広島＝ら７人が代表入り。森保一監督（５７）は「今回のベスト。総合的に考えて招集した」と説明した。開幕まで約１０カ月を切った２６年Ｗ杯北中米大会の地で、開催国の２チームと本番さながらの予行演習を敢行する。

大きな経験値となりうる“前哨戦”を前に森保監督は心を躍らせた。「Ｗ杯本番の地で強豪と試合ができることを楽しみにしている」。約２年ぶりとなるアジア以外との対戦で現在地を測るほか、長距離移動・時差・気候の違いによるコンディション調整の面でも意義深い遠征となる。

同じ失敗は繰り返さない。１４年のＷ杯ブラジル大会ではコンディション調整で失敗し、グループリーグ敗退。山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「本番に向けてやれることはすべてトライする」と力を込める。西海岸オークランドでのメキシコ戦の後、約３時間の時差がある東海岸のコロンバスへ４時間のフライトで移動し米国戦。Ｗ杯本大会よりも過酷な中２日の日程で、選手に適応を求めていく。

３月にはアジア最終予選で歴代史上最速のＷ杯出場を決めるなど、アジアでは頭一つ抜けた存在になりつつある。今回はＦＩＦＡランキングで上回る２国とぶつかり「激しさ、厳しさがアジアと変わってくる」と指揮官。積み上げが通用するか、試金石となる。

舞台となる米国では、ドジャースの大谷翔平が規格外の活躍で話題をかっさらっている。だが「『大谷さんに負けないように』とは全く思っていない。同じスポーツで社会貢献をしている仲間」と共闘宣言。競技は違えど、日本に活力を与えるようベストを尽くしていく。