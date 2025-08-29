¡ÚÃæµþ2ºÐS¡ÛÀ¾±àæÆ»Õ¡¡¥¸¥å¥¸¥å¥É¡¼¥ë¤Ç½Å¾Þ½éV¡¡³«¶È3Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯21¾¡
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç²Æ¤ÎºÇ½ª½µ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁÒ2ºÐS¤ËÂå¤ï¤ê¡¢G3³Ê¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂè1²óÃæµþ2ºÐS¡×¤Ï28Æü¡¢½ÐÁöÇÏ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÀ¾±àæÆÂÀ»Õ¡Ê35¡Ë¤¬¥¸¥å¥¸¥å¥É¡¼¥ë¤òµ¯ÍÑ¡£³«¶È3Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï´û¤Ë21¾¡¤È²áµî2Ç¯¤Î¾¡Íø¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÁÒ¤Î¿·ÇÏ¾¡¤Á¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¡¢±¹¼Ë¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ1F±äÄ¹¤Ç½Å¾Þ»²Àï¡£1400¥á¡¼¥È¥ë¹¶Î¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÂå²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤¿°ìÀï¤Ë´üÂÔÇÏ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£³«¶È3Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾±àæÆ±¹¼Ë¤Ïº£Ç¯¡¢G3¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿Ãæµþ2ºÐS¤Ë¥¸¥å¥¸¥å¥É¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£Àè·î13Æü¤Ë¾®ÁÒ¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¸ÞÊ¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆó¤ÎµÓ¤Ç¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Ä¤ÈÆ»Ãæ¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢Í¾ÎÏ½½Ê¬¤Î¼ê±þ¤¨¤ÇÄ¾Àþ¤Ø¡£2ÃåÇÏ¤Ë2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×1Ê¬11ÉÃ2¤ÏÌÜÎ©¤Ä¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¡£À¾±àæÆ»Õ¤Ï¡Ö»þ·×¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½ª»Ï¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ëÁö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÁÇ¼Á¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¡£23Ç¯¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬2600Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤ÇÍî»¥¡£1ºÐ»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢Æþ±¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤Ï³Ê¹¥¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÂÀï¤Ë»È¤¨¤ë´¶¤¸¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç2ºÐS¤Ë»È¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤êÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½Å¾Þ½ÐÁö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µ÷Î¥¤Ï1F±ä¤Ó¤ë¤¬¡ÖÉáÃÊ¤Î·Î¸Å¤ÇÍÞ¤¨¤¬Íø¤¯¤Î¤Ç1F±äÄ¹¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ¬À¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±¹¼Ë¤Ïº£Ç¯21¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Áá¤¯¤â²áµî2Ç¯¡Ê23Ç¯12¾¡¡¢24Ç¯15¾¡¡Ë¤Î¾¡Íø¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ìö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½2ºÐÀ¤Âå¤À¡£7Æ¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¸¥å¥¸¥å¥É¡¼¥ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÀè½µ¡¢¿·³ã¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥í¡¼¥¶¥ì¥¤¥¢¤¬¿·ÇÏ¾¡¤Á¡£Á°³«ºÅ¤ÎÈ¡´Û¤Ç¤Ï¥¿¥¬¥Î¥¢¥é¥ê¥¢¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤ËÌ¤¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Â³¤¯È¡´Û2ºÐS¤Ï4Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¡ÖÇÏ¼ç¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±¹¼ËÁ´ÂÎ¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÆüº¢¤Îºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±¹¼ËÁ´ÂÎ¤¬Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥ÇÏ°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÉã¡¦ÀµÅÔ»Õ¤Î²¼¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¤È¤·¤Æ¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ß¡¢Èþ±º¤Î¾å¸¶Í¤»Õ¤È¤È¤â¤ËJRA½é¤ÎÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ±¹¼Ë¤ò¹½¤¨¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Éã¤Î±¹¼Ë¤Ë¤¤¤¿Äï¡¦ÍµÂÀ½õ¼ê¤âº£¤Ï¼«¿È¤Î±¹¼Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤ÏÀ¨¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤Î±¹¼Ë¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍµÂÀ½õ¼ê¤Ï¡ËËÍ¤Î¹Í¤¨¤ò°ìÈÖ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Éã¤Ï01Ç¯¥¿¥à¥í¥Á¥§¥ê¡¼¡¢12Ç¯¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥Æ¥ë¥Í¥ë¤ÇÁ°¿È¤Î¾®ÁÒ2ºÐS¤ò2¾¡¡¢Åö»þ¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ÎÃæµþ2ºÐS¤Ï12Ç¯¥¨¡¼¥·¥ó¥È¥Ã¥×¡¢22Ç¯¥Ó¥Ã¥°¥·¡¼¥¶¡¼¤Ç2¾¡¡£À¾±à²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ï¤¬¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¡£Éã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÇÏ¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¼ã¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ6ÅÙÌÜ¤Î½Å¾Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¹¼Ë½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡¡¡þÀ¾±à¡¡æÆÂÀ¡Ê¤Ë¤·¤¾¤Î¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£14Ç¯1·î¤ËJRA¶¥ÇÏ³Ø¹»±¹Ì³°÷²ÝÄø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤«¤éÉã¡¦ÀµÅÔ»Õ¤Î±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£21Ç¯¤ËÄ´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Èþ±º¤Î¾å¸¶Í¤»Õ¤È¤È¤â¤ËJRA½é¤ÎÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ´¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£23Ç¯3·î¤Ë·ªÅì¤Ç±¹¼Ë¤ò³«¶È¡¢Æ±25Æü¤ËÃæµþ2R¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£JRAÄÌ»»601Àï48¾¡¡£