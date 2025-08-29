「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第１日」（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）

アマチュアの中沢瑠来（２２）＝埼玉栄高卒＝が６バーディー、１ボギーの６８で回り、首位と２打差の３位と好発進。首位には７アンダーの永井花奈、１打差２位に川崎春花が続く。青木瀬令奈（３２）＝リシャール・ミル＝が３打差、４アンダーの７位と長い距離を攻略した。

日本女子アマチュア選手権優勝の看板は、ダテではない。中沢は前半を２アンダーで折り返すと、さらに１打伸ばして迎えた８番パー３では３メートルを沈めてバーディー。さらに９番パー５は「バンカーの多いあたり」をあえて避け、残した９２ヤードから３打目をピン右４メートルにつけ、これを沈めて連続バーディーフィニッシュと、アマチュアナンバーワンの力量を示した。

埼玉栄高時代は岩井姉妹と高野愛姫に挟まれた世代で、ゴルフ部主将を務めた実力派。しかし昨年まで４度、プロテスト合格を逃した。今大会でも同世代のプロから、日本女子アマ優勝の祝福をされつつも「うれしいけど、そっち（プロ）の舞台に立てていない」と、複雑な思いもある。

日本女子アマでも笑顔のプレーが目立ったが、昨年までと違い「気持ちの面で成長を感じている。イライラしなくなったしマネジメント、考え方も」と、これまでの経験が結果に結びつつある。この日も「攻めるところ、ピンを狙わないところ。メリハリあるゴルフができた」と手応えを感じている。

「去年、この大会で予選落ちしているので、まずは通過を目指します」と、残り３日間も好プレーを演じ、日本女子アマ優勝で１、２次が免除となった最終プロテストへの大きな弾みとする。

◆中沢 瑠来（なかざわ・るな）２００３年５月２９日生まれ、２２歳。埼玉県出身。３歳からゴルフを始める。埼玉栄高では主将。２１年には関東高校ゴルフ選手権個人優勝、全国高校ゴルフ選手権団体優勝など成績を残し、卒業後は東松山ＣＣで研修生をしながらプロを目指す。今年の日本女子アマチュアゴルフ選手権優勝。身長１６２センチ。得意クラブはドライバー。