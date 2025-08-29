µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡ÆüÊÆ200¾¡¤ªÍÂ¤±¡Äµ´Ìç¡¦¥Þ¥Ä¥À¤Ç2²ó5¼ºÅÀ¡ÖËÜÅö²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3¡½£µ¡×¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï28Æü¡¢¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¼«¸ÊºÇÃ»¥¿¥¤¤Î2²ó¤ò6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ4¡Ë¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢ÂçÂæÅþÃ£¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤ä¼«¿È¤ÎË½Åê¤â½Å¤Ê¤ê¡¢°ìµó4ÅÀ¤ò¼º¤¤µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢3°ÌDeNA¤È¤Ï1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¤â¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é²ù¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢2²ó5¼ºÅÀKO¡£°ìµó4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿2²ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¿°¤ò¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤ÊÍ×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5·î2Æü¤«¤é3¥«·îÂ³¤¤¤¿2·³Ä´À°¸å¤Ï¡¢3»î¹çÂ³¤±¤Æ»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤½¤Î´ÖËÉ¸æÎ¨1¡¦15¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤ó¤À¡£ºÇÂ®¤Ï146¥¥í»ß¤Þ¤ê¡£Éüµ¢¸å¤Ï¾ï»þ140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¹¥Åê¤ò»Ù¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï1µå¡¢140¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤Î¤ß¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤â·è¤áµå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨2¾¡9ÇÔ¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Çµ´Ìç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¿È¤â¤Î¤Þ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁê¼ê¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤âÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Ë¼Ìò¤Î´ßÅÄ¤Î2¥é¥ó¤Ç2¡½1¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ë¤Ï¡¢1»àËþÎÝ¤«¤éÍ··â¡¦Àô¸ý¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ø¤Î½éµå¤¬Ë½Åê¤È¤Ê¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ2ÅÀº¸Á°ÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥àÉÕ¶á¤Ç¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£Ì£Êý¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾ï¡¹¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸åÁ´4»î¹ç¤Ç¼ººö¤¬¤¢¤ê¡¢3»î¹ç¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ë¾¡¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î4Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â2¤È¤Ê¤ê¡¢3°ÌDeNA¤Ë¤Ï1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤âÂçµÏ¿¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°ìÅÙ¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¡£¼¡¤³¤½·è¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó¼ã¼ê¤Ë¸ò¤¸¤ê´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë
¡¡¢ã¥Þ¥Ä¥À¤ÇÂç¶ìÀï¢äµð¿Í¤¬º£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î¤¦¤Á3ÅÙ¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¹ÅçÀï¤Ç¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Ïº£µ¨2¾¡9ÇÔ¤ÈÂç¶ìÀï¡£µð¿Í¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥·¡¼¥º¥ó9ÇÔ¤Ï15¡¢17¡¢18¡¢23Ç¯¤ËÊÂ¤Ö5ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿ÇÔÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Îº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥àÅêÂÇÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤ÈËÉ¸æÎ¨¤Ï4.53¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.225¡£¤È¤â¤Ë¥»ËÜµòÃÏ6µå¾ì¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤ÈÅêÂÇ¤ÇÉÔ¿¶¤À¡£
¡¡¢¦ÅÄÃæ¾ÅÐÈÄ»þ¤ÎÌ£Êý¤Î¥ß¥¹
¡¡¡ù8·î7Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¡2¡½1¤Î6²ó¤ËÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤¬¥´¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·ÀèÆ¬¤¬½ÐÎÝ¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÁ¥Ç÷¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£º¸Á°ÂÇ¤òÊáµå¤·¤¿º¸Íã¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ËÜÎÝÁ÷µå¤â¡¢Êá¼ê¡¦´ßÅÄ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÊáµå¤Ç¤¤ºÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¡ù8·î13ÆüÃæÆüÀï¡¡3¡½0¤Î5²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢Æó¥´¥íÊ»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÎÝ¡¦ÌçÏÆ¤¬°Á÷µå¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¸åÂ³¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡ù8·î21Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¡6¡½1¤Î5²ó1»à¤ÇÆó¥´¥í¤òÆóÎÝ¡¦Ãæ»³¤¬°Á÷µå¡£¤À¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£