

サイコパスは自らを全知の羊飼いのように考えており、自分以外の人間はみな、絶対的に服従する忠実なヒツジであるべきだと考えています（写真：metamorworks／PIXTA）

【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド

20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？ 今回、職場や仕事で関わるサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』より、一部抜粋・編集の上、お届けする。

他人はみな自分に服従すべきヒツジ





サイコパスにしてみれば、自分以外の人間は全員、絶対的に服従する忠実なヒツジであるべきだ。

サイコパスは全知の羊飼いであり、意思決定ができる唯一の存在だ。したがってヒツジの意見など必要としていないし、求めてもいない。ヒツジはただ命じられたことだけしていればいい。

とはいえ、ヒツジが言うことをきくとはかぎらないので、アメとムチを使いわけて従わせる。その結果、数頭のヒツジは姿を消すかもしれないが、確実に追従させるためなのだから、その程度の損失は仕方がない。

アングリア・ラスキン大学のクライヴ・ボディ准教授が調査をおこなったイギリスの慈善団体のCEOは、議論など完全な時間のムダだと考えていた。

彼はいつも会議の前に「ディスカッション・プリント」なるものを用意していた。会議が始まると参加者たちは、きみたちはこのプリントを読んだかね、内容に同意するかねと、CEOから尋ねられる。参加者たちが同意すると、会議はいっさい議論をかわすことなく進行する。

異論を唱える管理職がいても、もう決まったことだと言われ、やはり議論はおこなわれない。

このサイコパスCEOの支配欲はすさまじく、途中で疑問を口にされるだけで我慢ならなかった。ある管理職は、あなたの方針には賛成できませんとCEOに伝えたときの顚末を説明している。

いくらおまえが反対しようが、私が決めたことは絶対だと言ったあげく、CEOはこう付け加えた。「ボスは私だ。だから、おまえは私の言うことに従うのだ」と。

ところがその管理職は、そうおっしゃるならボスに従いますが、だからといってボスに同意しているわけではありませんと反論した。

するとCEOはテーブルを乱暴に叩き、間仕切りのないオフィスで「おまえは私に賛成しなければならん」と大声で言い捨て、荒々しく出ていったという。

オフィスを完全なる支配下に置きたいという欲求はこまごまとした事柄にまで及んだ。調査に協力した管理職は「毎日毎日、コントロールされていました。ささいなことにまでかならず干渉してきました」と報告している。

トランプ大統領のマイクロマネジメント

誰のことも信用できないのであれば、自分の望みどおりの行動を相手がしているかどうか、いちいち確認しなければならない。リーダーシップの専門家はこれを「マイクロマネジメント」と呼ぶ。

あなたが世界唯一の超大国の大統領になれば、ありとあらゆる分野の専門家にタスクを委ねることができる。専門家の力を借りれば狭い視野にとらわれることなく、世界最大の影響力をもつリーダーに求められる戦略的思考が可能となり、事態を俯瞰できるようになるのだ。

ところがトランプ大統領は任期中、とにかくマイクロマネジメントにこだわった。大統領専用機エアフォースワンの機体の色や模様にも口を出してきた。

メキシコとの国境間の壁のデザインにもうるさく、材質、色、ドアのサイズや数、鋼鉄製の棒の太さにまで指示を出した。

深夜に就寝していたエンジニアを叩き起こして、壁は威圧的でありながらいいデザインにしろ、色は黒にして熱を吸収させ、熱さのせいで登りにくくなるように工夫しろなどと、新たに思いついたアイデアを言って聞かせた。

これは有名な話だが、トランプは天候までマイクロマネジメントしようとしたことがある。

2019年9月1日、トランプは「ハリケーン・ドリアンがアラバマ州を直撃する」と、誤った情報を伝えた。この情報を受けてアラバマ州の住民は警戒したが、米国立気象局はトランプとは正反対の声明を出し、アラバマ州に影響が及ぶことはないと訂正した。

だがトランプはそれから1週間たっても、自分が予想したハリケーンの進路は正しかったと言い張った。そして、当時のハリケーンの進路予想図まで用意した。ところがそこには黒い油性マーカーで、アラバマ州が入るように円が書き足されていたのである。

トランプはこの「シャーピーゲート」〔訳注 シャーピーというブランドの油性マーカーがあり、ウォーターゲート事件をもじっている〕への関与を否定し、気象局ではない機関がアラバマ州をハリケーンが直撃すると予想した地図を目にしたと言い張った。

そのような予報図は存在しなかったのだが、トランプはこの問題に固執し、ついには米国海洋大気庁（NOAA）に自分の主張を支持する無署名の声明を発表させた。だが、のちの調査で、ホワイトハウスの要求に屈したNOAAの長官が、科学的公正性の行動規範に違反したことが判明した。

アメリカ大統領は自分がミスをしたことを認められず、1週間も天気予報に執着し、ついには行政府から独立した機関を脅し、大統領の主張がずっと正しかったと発表させたのである。

ちなみに言っておくと、ハリケーン・ドリアンはアラバマ州を直撃しなかった。

「自分のアイデア」に固執する

トランプがハリケーンに執着したのは、これが初めてではなかった。

2017年、会合の席で専門家が「最終的にアメリカに上陸するハリケーンは、もとはアフリカ大陸の沖合で形成されます」と説明したところ、トランプは「なるほど。そういうことなら、ハリケーンを核爆弾で破壊すればいいじゃないか」と応じた。

形成されつつあるハリケーンの目に核爆弾を落とせば破壊できるのではと考えたのだ。こう考えたのは、トランプが初めてではなかった。

1940年代から同様のアイデアはあったが、うまくいくかどうかわからないうえ、核兵器禁止条約に違反し、世界中に放射線が拡散される可能性が高いため、何度も却下されていたのである。

それでもトランプは任期中、複数回にわたって気象専門家との会合の場で、これを「自分のアイデア」として挙げるのをやめなかった。

細部にまで口を出さずにはいられない

マイクロマネジメントは昔からトランプが一貫して続けてきたことだった。トランプが所有する建設会社の役員ブランシュ・スプレイグはガーディアン紙の取材に応じ、こう述べている。

トランプからは真夜中に電話がよくかかってきて、ニューヨーク市のトランプ・プラザの正面の道に空（から）の炭酸飲料のボトルが転がっていると言われた、と。すると彼女はすぐさまそのゴミが撤去されるよう手配しなければならなかった。

スプレイグによると、トランプは会社が建設するすべての建物の細部にまで口を出してきたそうだ。カーテンの色からトイレの座面の大きさまで、トランプにとってどうでもいい事柄はなく、なにもかも自分で決めた。

スプレイグはこれを長所だと見なしていたが、おそろしく効率の悪いマイクロマネジメントの典型と見なすのがふつうだろう。

大勢のコメンテーターが、その他数えきれないほどの例から見るにトランプは病的なまでに自己中心的だと述べてきたが、科学的に見れば、それは正しい解釈ではない。

トランプがハリケーン・ドリアンに執着したのは、自分が正しいことを証明したかったからではない。ミスを犯したことを認められなかったからだ。

ヒツジがなにを考えていようと彼にはどうでもよかったが、自分が適切な決定をくだせないことなどありえないので、他人の判断、この場合は気象予報士の判断を、自分の正しい判断と一致させるまで気がすまなかったのだ。

これは微妙ではあるものの、決定的な違いである。サイコパスを自己中心的なナルシシストだと片づけるのは簡単だが、じつのところ、彼らは自分がすでにくだした決定に合わせるべく、現実のほうをねじまげようとするのだ。

仕事を片付けるのが異常に速い理由

サイコパスは自分の行為をあとになってからネガティブに考えることがないので、自身の決定が間違っていると考えることが絶対にできない。なんらかの理由で彼らが間違っていることを現実が証明した場合、現実のほうがおかしいのだ。

そのうえ、彼らは誰のことも信用できないので、他人の仕事のこまごました点にまで口出しせずにはいられない。

でも、他人の仕事に指図することに忙殺されているのなら、サイコパスはどうやって自分がすべきことをする時間を捻出しているのだろう？

その答えは、自分の仕事を片づけるのが異常に速いので、時間に余裕があるからだ。

自分の衝動を抑制できないうえに、絶対にミスをしないという自信があり、誤りから学ぶこともできないので、迷うことなくさっさと仕事を片づける。

ふつうの人なら数週間、あるいは数カ月という時間をかけて決定をくだすところを、彼らは瞬時に決定するのだ。

（翻訳：栗木さつき）

（デイヴィッド・ギレスピー ： 元弁護士、作家）