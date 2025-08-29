映画『隣のステラ』において、八木勇征が若手モデル＆俳優として活躍する柊木昴を演じている。

参考：『隣のステラ』は幼なじみラブコメの傑作 福本莉子×八木勇征の繊細な“距離感”を映像で演出

八木は、FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーであり、2018年12月5日、「OVER DRIVE」でメジャーデビュー。俳優活動は、2021年に放送されたドラマ『美しい彼』（MBS）で本格的に俳優活動をスタートしている。『美しい彼』は、私が八木の存在を初めて知ったドラマでもあるが、彼の姿を一目見るなり、その圧倒的な美しさと、儚げな目に魅せられた。

八木の美貌は、少女漫画から飛び出してきたような二次元レベルで、大変美しい。その美しさは、画面にその姿が映るだけで絵になるほどだ。

けれども、役者となると美しいだけでは視聴者である私たちの心は動かない。それが彼を見ると、忘れられなくなってしまうのだ。だから、他の作品にも触れたくなってしまう。

記憶に残るだけではなく、その美しさには中毒性がある。私は、八木が映画『隣のステラ』で主演を務めると知り、「何が何でも絶対に視聴する」と心に決めた。なぜ八木は、私たち視聴者の心を掴んで離さないのか。

八木が主演を務める映画『隣のステラ』は、千明（福本莉子）と、俳優＆アイドルとして注目を集める昴との間に芽生える、甘く切ない恋模様を描いた青春ラブストーリーだ。

昴が千明に向ける瞳は、穏やかで優しい。けれども、千明が目を逸らした瞬間、昴の頬に力が入っているのが少し緩み、より目が潤んでいく。それまで画面に映る八木が「スター」の顔ではなく、昔から恋焦がれていた女性に恋をする顔になる。

その瞬間、昴が「実は不器用」であることを悟る。幼なじみ同士特有の「恋をする難しさ」とも言えるのだろうか。家が隣同士で、昔からよく知っている存在だからこそ、素直になれないのだ。

そもそも昴の設定は、小さい頃から臆病で、母親の後ろにいるような少年だ。だからこそ、昴がどんなにスターであってもなお、「控えめで臆病な部分」を表現することは避けて通れない。八木は、その難しい役どころを潤んだ瞳、きゅっと上がる口角など、くるくると変わる表情を駆使しながら巧みに演じ切っていた。

作品の中で、昴は千明に対し、「不意打ち」に見せる表情がある。それが笑顔だったり、悲しそうな表情だったり……。いずれも予測がつかないので、映画を観ている最中は、「昴は今度、どんな表情を見せてくれるのだろうか」と、終始ドキドキハラハラの連続だった。

ストーリーは、平凡な女子高生と幼なじみとの恋という「THE王道」である。正直に白状すると、視聴する前は「ストーリーの展開」についても、ある程度は予測していた。その予測が外れたわけではないのだが、それでも映画が始まった途端、昴の柔らかい目線や、きりっとした表情に胸がドキッとし、体調を崩して辛そうな顔をしている時は、千明と同じように「大丈夫？」と声をかけたくなった。

この映画を観た瞬間、八木が過去に出演していたドラマ『美しい彼』をふと思い出す。ドラマは、高校3年生の平良（萩原利久）が、美しい清居（八木勇征）に一目ぼれするところから始まる。

映画『美しい彼～eternal～』特報 平良は清居を一目見るなり「綺麗……」と声を上げるし、「こんなに美しい存在を、僕は他に知らない」と確信する。平良が美へ執着する姿は凄まじく、清居を見るなりその美しさと魅力に吸い寄せられてしまう。時には清居の存在を忘れたくなる瞬間もある。なのに、どうしても彼を忘れられない。

清居を演じる八木には、その存在を演じるのにふさわしい美しさがあった。そして八木は、そんな圧倒的過ぎる美の存在「清居」を嫌味なく、自然体でさらりと演じていた。

映画『隣のステラ』においても、八木は『美しい彼』とは一味違う「この世のものとは思えない、圧倒的な美しさ」を表情、立ち振る舞いや、甘いボイスなどを通じてきちんと表現していた。

少し違うのは、『美しい彼』がクールで俺様要素があったのに対し、『隣のステラ』では、美しさの中に「臆病な部分」が滲んでいたところだろうか。美しい彼に片思いをするという意味で似ている要素はあったものの、その違いを八木はきちんと演じ分けていると感じた。

映画を視聴して感じたのは、この作品は「役者の表情次第」で、色が変わると感じたことだ。映画を観る視聴者の多くは、主人公である千明に感情移入をして視聴するだろう。千明の目線で映画を観るとなると、昴の目、口の動きや些細なセリフも全部気になってしまう。

昴は表情がコロコロと変わるのに、その変化に違和感がない。自然体で八木が昴を演じていたからこそ、千明の目線で物語の世界に入りこめたし、最後までドキドキハラハラな展開を思う存分楽しめた。

八木の美しさは、見た目や演技だけではない。作品の「色」を美しく彩るオーラと、一度見たら忘れられない存在感も魅力だ。八木の憂いのある優しい眼差しに見つめられた人はみな、表情が不思議と柔らかになる。そして「この人に出会えて、本当に幸せ」といった恍惚の笑みを見せる。

八木は、演技も非常に丁寧で、静かな引力がある。だからこそ、演技が自然に見えるのかもしれない。八木はキャラクターの背景を丁寧に掘り下げながら繊細な演技を重ねるため、作品の展開にも説得力が生まれていく。

とくに印象的なのは、物語の後半に昴が主演映画の記者会見に登場するシーン。それまで、キラキラと輝く瞳で観客を魅了してきた昴が、その瞬間に見せた「寂しげな眼差し」は寂し気で、見ている人の胸を打つ。

昴はなぜ、あの場面で悲しそうな目をしていたのか。その理由は、物語のラストで明かされていく。千明と昴、ふたりの関係にどんな結末が待っているのか。衝撃のラストを、ぜひ映画館でその余韻まで味わってほしい。

（文＝みくまゆたん）