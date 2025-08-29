01Ç¯³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¥µ¥¬¥·¥Æ¥£¤Î¹¥µ³¾è¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿Íá¤Ó¤¿ÉðË¡¡
¡¡¸½ÃÏ8·î16Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥É¡¼¥ô¥£¥ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¡ÊG2¡Ë¤ò¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡ÊÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡ÊÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡Ë¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Êºä¸ýÃÒ¹¯±¹¼Ë¡Ë¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡ÊÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡Ë¤¬ÄÉ¤¤ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î4Æ¬¤Ï³§¡¢½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤Ð³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡ËÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤¬³®ÀûÌç¾Þ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë°ì°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÉðËµ³¼ê¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼39Ç¯ÌÜ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é³¤³°¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¿¡£1994Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥º¥ë¤Ç½é¤á¤Æ³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤Ï6Ãå¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¤¹ñ¤ÎÀ¨¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÃ¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡È¤¤¤Ä¤«¾¡¤Á¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ³®ÀûÌç¾ÞÀ©ÇÆ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÈ¯¸À¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬º£Ç¯¡¢²¤½£¤ÎÄº¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤Ëµ³¾èÇÏ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Ï¤ä¤Ï¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë11ÅÙµ³¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¥µ³¾è¤Ï´öÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯¡£µ³¾è¤·¤¿¥µ¥¬¥·¥Æ¥£¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÇì³ÚA¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ëÄ´¶µ»Õ¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ©¤¬Á´¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¡£·ë²Ì3Ãå¤ËÆ³¤¯¤È¡¢¤½¤Î¹¥µ³¾è¤Ö¤ê¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Æü¡¢Æ±¤¸¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÄ¾Àþ1000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¢¥Ù¥¤¥æ¥É¥í¥ó¥·¥ã¥ó¾Þ¡ÊG1¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤½¤ì¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤âÉðËµ³¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡£´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î2Ç¯Á°¤Ë¥â¥ó¥¸¥å¡¼¤Ç³®ÀûÌç¾Þ¤òÀ©¤·¤¿J¡¦¥Ï¥â¥ó¥ÉÄ´¶µ»Õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î´ØÍ¿¤Ï³§Ìµ¤È¤¤¤¦ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë