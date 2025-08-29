STARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトで、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）が同日をもってグループから卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。

中島はサイト内で「突然のご報告となり大変申し訳ございません」と謝罪。「デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆さまのおかげで、たくさんの見たことのない景色を一緒に見ることができました」などと感謝し、「自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました」と説明した。

同社の発表によると、11月に18周年を迎えるグループが20周年に向けての協議を重ねる中で、中島から個人での活動をしていきたいと申し出があったという。8月に入ってからグループで具体的な話し合いをし「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と経緯を明かした。グループが出演予定だった31日のライブイベント「a−nation」には新体制で登場する。

中島は04年入所。07年にHey！Say！JUMPとしてCDデビュー。23年の主演映画「＃マンホール」でベルリン国際映画祭を経験するなどソロの俳優業でも活躍していた。

◆中島裕翔（なかじま・ゆうと）1993年（平5）8月10日、東京都生まれ。14年「水球ヤンキース」でドラマ初主演。16年「ピンクとグレー」で映画初主演。19年「WILD」で舞台初主演。ファッション誌のレギュラーモデルを長年務め、ベストジーニストの殿堂入りも果たしている。血液型A。