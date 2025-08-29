ÅÏÊÕ½Ó²ð´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤ ÆüËÜÀ½Å´¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯Î¨¤¤£´Ç¯Ï¢Â³ÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¡¡¸åÇ¤°éÀ®¿Ê¤ßº£Ç¯¸Â¤ê·èÃÇ
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÅÏÊÕ½Ó²ð´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Î»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¿¦¤òÂà¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¥Á¡¼¥à¤ØÂàÇ¤¤Î°Õ¸þ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤âÎ»¾µ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤Ï¿·ÆüËÜÀ½Å´·¯ÄÅ¡Ê¸½¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ò·Ð¤Æ£°£°Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡££°£µÇ¯¡¢£²£°£±£°Ç¯¤È£²ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Î£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡££×£Â£Ã¤Ç¤Ï£°£¶Ç¯¡¢£°£¹Ç¯Âç²ñ¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Ç¯¤«¤éÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¥×¥ì¡¼¡£µ¢¹ñ¸å¤Î£±£µÇ¯£±£²·î¤Ë¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ø¥³¡¼¥Á·óÅê¼ê¤ÇÉüµ¢¡££²£°Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£²Æü¤«¤é´ØÅìÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¸åÇ¤¤ÏÊÆÅÄ¿¿¹¬¥³¡¼¥Á¤¬¾º³ÊÍ½Äê¤À¡£