日本ハム・北山亘基投手（２６）が２８日、先発する２９日の楽天戦（エスコン）で２週間前のリベンジと８勝目を狙う。１５日の同カードでは６回３失点で４敗目。投げ合った楽天・荘司と再びマッチアップすることになった。

前回対戦は初回に黒川に浴びた３ランが命取りとなった。「体の状態やコンディションで納得できないところがあった。そこさえクリアにできればだいぶ改善できる」と要因は把握。マウンドが屋外の敵地から屋内の本拠地となるのも「投げやすいし、準備もしやすい」とプラスに捉えた。

２２日のソフトバンク戦で通算１００登板を達成した。プロ４年目での節目は通過点とはいえ「うれしいこと。新庄監督に１００回信頼して送り出してもらっているということなので」と感謝。「こういう大事なタイミングで、チームのメインどころで投げさせてもらえる感謝とともに、期待に応えないといけない気持ちもより強くなっている」自覚を口にした。

チームは首位・ソフトバンクに３連勝後、西武に１分け１敗と負け越し。主力先発陣トップの防御率１・６９を誇る男が、再加速の流れを作る。