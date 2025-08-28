「Rakuten Fashion」の「by R」に【フェティコ】の限定アイテムが登場！

ファッション通販サイト「Rakuten Fashion」が手掛ける、日本のファッションシーンを盛り上げ、その魅力を世界へ発信するプロジェクト「by R」。デザイナーの舟山瑛美さんによる【フェティコ】がブランド設立5周年を機に「by R」へ参加することを記念し、「by R」限定アイテムをリリースしました。

人気が高く、デザイナーの思い入れの強いアイテムが限定品としてアップデート

「The Figure: Feminine（その姿、女性的）」をコンセプトにする【フェティコ】のインスピレーションは、女性の造形美を強調する古典的なスタイル。美意識や身体観を独自の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい女性の姿をデザイン。さらに日本国内の繊維産地や職人が丁寧に生産し、時を経て美しいヴィンテージウェアとして愛されるデザイン、物作りをされています。

「by R」限定アイテムは舟山さんが思い入れのあるアイテムをアップデートした全4型。

「LACE COLLAR SHIRT」各\74,800

ブランド初期の2022年春夏のアイテムをアップデートしたカラーレースシャツ。大きなラペルと繊細な刺しゅうが美しく、再販希望の声も多かったアイテムです。体にフィットするデザインから、リラックス感のあるシルエットにアレンジされています。

「CUT-OUT TURTLE BODYSUIT」\34,100

カットアウトボディスーツも2022年春夏シーズンにリリースされたアイテム。舟山さんが“肌をどう見せるか”ということに興味を持ち、デザインをし始めたこの頃の象徴的な1着です。今回はトリアセテートのベロアを用いて、長いシーズン着用できる仕様に。

「LACE KNIT TOPS」各\41,800

毎シーズン様々な編み地や糸で制作しているレーシーなニットシリーズから、レースニットトップスを。本来はボディスーツであったものを、トップス型にすることでより幅広いスタイリングに対応します。

「SHEER RIBBON BARRETE」\20,900



2024年秋冬シーズンよりリリースしているヘッドピースから、リボンバレッタが登場。リネンライクなシアー素材を採用し、大人も着けやすいよう少しカジュアルな印象に仕上げられています。

【スリー】とのコラボポーチのプレゼントも

「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」の期間中、2025年9月3日（水）にランウェイショーを開催する【フェティコ】。ショーでは、ホリスティックビューティーブランド【スリー】が会場の芳香演出やコラボレーション製品を使用したモデルのメイクアップなどでサポート。その一環として【フェティコ】と【スリー】の「by R」限定コラボレーションメイクアップポーチを数量限定でプレゼント。

「FETICO」×「THREE」by R Limited Edition Makeup Pouch

光沢感のあるナイロンツイル生地のシェル型ポーチに、両ブランドのロゴを施した、モダンなデザイン。 【フェティコ】の「by R」限定商品、または【スリー】の商品を税込\14,300以上購入したユーザーが対象です。

【フェティコ】ファンはもちろん、初めて【フェティコ】を知る人も「by R」をチェックしてみては。

※価格はすべて税込みです。