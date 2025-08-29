Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が２８日をもってグループから卒業することを所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが同日、発表した。同社への所属は継続し、今後は俳優業を中心とした個人活動に専念していく。

中島はグループとして１１月にデビュー１８周年を迎え、２０周年への活動を協議する中で、個人での活動に専念したいという意向を表明。メンバー全員との話し合いを重ねた結果、今回の決断に至ったもの。３１日の音楽イベント「ａ−ｎａｔｉｏｎ ２０２５」でのステージは、中島抜きの７人でパフォーマンスを行う。

中島は事務所を通じて「長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆さまのおかげで、見たことのない景色を一緒に見ることができました。そのどれもが何ものにも代え難く、決して１人では経験できなかったものでした」と、メンバーとファンに感謝。

残るメンバー７人も熱意を尊重し、「中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」と説明した。

今後に向けて中島は「まずは俳優活動に専念し、新たなステージでのあらゆる可能性に挑戦しながら、ファンの皆さまに楽しんでいただけるエンターテインメントをお届けしていきたい」と決意を表明。ファンに向けて「この愛を忘れることなく、これからも大切にしていきながら、一つ一つの仕事に真摯（しんし）に向き合いこれまで以上に精進してまいります」とメッセージを送った。

中島は２００７年９月に結成されたＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの一員となり、同１１月にＣＤデビュー。グループからは１１年に森本龍太郎、２１年には岡本圭人が離れた。