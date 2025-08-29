TBS系名物枠「日曜劇場」の4月期連続ドラマ「キャスター」に出演していた韓国人俳優キム・ムジュン（27）が29日までにインスタグラムを更新。たい焼きの写真をアップした。

キムはストーリーズにたい焼きの写真をアップ。たい焼きの目元部分に「〜するのをやめる」を意味するハングル2文字を載せていた。

そしてキムはX（旧ツイッター）でも、たい焼きの写真をアップ（現在は削除済み）。ハングルで「誘惑は甘く 代償は苦しい なのに繰り返す 止まって…!!!」とつづっていた。

キム・ムジュンは4月、同ドラマ出演の永野芽郁をめぐり、俳優田中圭との「二股不倫」が週刊文春電子版に報じられた。韓国の複数メディアは、キムの韓国所属事務所が「親しい仕事仲間」などと、永野との恋愛関係を否定したことを報じている。

キム・ムジュンは今年2月からインスタグラムの更新がストップしていたが、27歳の誕生日である5月24日、「嘘をつかないで もう半分終わった ムジュン、お誕生日おめでとう」（原文は韓国語）と意味深長な内容を投稿していた。

キム・ムジュンは「キャスター」で舞台となった放送局JBNのADチェ・ジェソン役として出演。第1話に登場後、徐々に出番が減り、第5話から第7話まで登場シーンがなかった。第8話から再び登場し、最終回では姿が映っていた。最終回のエンドロールにも名前があった。