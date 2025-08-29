ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が10、11月に海外公演を行うことが決まった。

28日に山梨県南都留郡富士河口湖町の「河口湖ステラシアター」で開催した、毎年夏の恒例のコンサート「つばきファクトリーの夏祭り2025〜灼熱〜」で発表された。

公演は10月26日に香港、11月16日に台湾・台北で開催される。詳細は今後、発表される予定になっている。

また、スペースシャワーTVで放送されていたオリジナル番組「行くぜ！つばきファクトリー」の新シーズンが今秋から放送されることも決定。

リーダーの谷本安美（25）以外のメンバーにはサプライズの発表で、村田結生（15）は感激で泣き出してしまうほどだった。

「灼熱」は毎年夏恒例のコンサートで、今年が4度目の開催。新メンバーとしてハロプロ研修生からの加入が決まった西村乙輝（14）もステージに登場。ファンにあいさつした。

豫風瑠乃（17）は長かった髪をばっさりと切った姿でファンを驚かせた。「新世紀エヴァンゲリオン」の登場人物・綾波レイを参考にしたという髪型で、「不安だったけど、どうですか？」と話すとファンは「カワイイ！」の大合唱。

また、山梨出身の河西結心（22）にとっては「凱旋」の公演。ファンから「お帰り〜！」の大声援を浴びて「ただいま〜！」と笑顔で応えていた。

アンコール明けにはメンバー全員が浴衣姿で登場。夜公演の最後には盛大な花火が打ち上がり、大盛り上がりのまま終了した。