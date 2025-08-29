「ウエスタン、中日２−０阪神」（２８日、バンテリンドーム）

阪神・茨木が“急きょ”先発マウンドに上がって５回５安打１失点と粘った。大量失点を喫した直近の登板から修正力を発揮。「前回と前々回がちょっとふがいなかった。しっかり気合を入れて同じミスを繰り返さないように」と底力を見せた。

五回は２死一、三塁のピンチを背負ったが、四回までに２安打されていた鵜飼を中飛に打ち取りゼロを刻んだ。四回に１点を失ったが、毎回の走者に動じることなく最少失点で切り抜けた。

１９日のウエスタン・ソフトバンク戦では５回２／３を６失点、７月３０日の中日戦は５回０／３を４失点と苦しんだが、この日は緩急を駆使して辛抱強く投げた。ただ「ランナーの出し方というのは課題を持ってやっていきたい」と反省も忘れなかった。

登板２日前の朝に先発を告げられた。今季初の中８日も「急に言われたけどしっかり準備できた」と期待に応えた。「見直すところや突き詰めるところもある。次はもっといいピッチングをできるように。（今季は）残り少ないけどしっかりアピールできれば」。課題を少しずつ克服し、１軍の舞台を諦めない。