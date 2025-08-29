介護や夫婦の在り方をめぐる価値観は、時代が変わってもなお根強く残り続けています。「嫁だから当然」という言葉に象徴されるように、家族という名のもとに押し付けられる役割は、時として理不尽な重荷となるものです。その重さが、人生を左右することも珍しくありません。

善意の顔をした「介護の丸投げ地獄」

「眠る時間もないとは、まさにあのこと。心も体も限界でした」

田中美咲さん（53歳・仮名）は、大学に通う2人の子どもの教育費と、あと10年の返済が残っている住宅ローンのため、夫・浩一さん（仮名・55歳）と二人三脚で働いていました。契約社員として平日は9〜18時までの勤務をこなしていたのです。その日常が崩れ始めたのは、2年前のこと。近所で一人暮らしをしていた夫の母・トシ子さん（82歳・仮名）が、自宅で転倒し入院、ロコモが進行した結果、要介護2の認定を受けたのです。

「夫は管理職で、帰りは毎日夜遅く。義妹の洋子さん（50歳・仮名）は隣県に嫁いでいて、『子どもの受験が大変で……』が口癖。必然的に、一番近くに住んでいる私が面倒をみることが多くなりました」

自宅から義実家には車で30分ほどの距離。介護を理由に9〜17時に勤務を変更してもらい、平日は毎日車で駆けつけました。休みの土日も基本的に駆けつけ、トシ子さんの面倒をみました。食事の支度から下の世話までこなす日々。美咲さんは「できる限りのことはしよう」と奮闘しますが、夫・浩一さんは「ありがとうな。お前がいてくれて助かるよ」と感謝の言葉を口にはするだけ。たまに週末に顔を出す以外、具体的な手伝いは一切しませんでした。

追い打ちをかけたのは、義母であるトシ子さんの言葉です。

「美咲さん、この煮物は味が薄いわ」

「もっと頻繁にお掃除はできないの？」

感謝されるどころか、不満ばかりをぶつけられました。そして、決まって最後にこう言うのです。

「お嫁さんなんだから、家のことをするのは当たり前でしょ」

電話口で「お義姉さんがいてくれるから、本当に安心だわ。いつもありがとう」と繰り返す義妹の洋子さん。その言葉は美咲さんにすべての責任を押し付けているようにしか聞こえません。夫と義妹、そして義母。三者から「介護の丸投げ」され、美咲さんは疲弊するばかりだったのです。

耳を疑う夫と義母のひと言…堪忍袋の緒が切れた「家族会議」

美咲さんの我慢が限界に達したのは、介護が始まって1年が過ぎた頃でした。心身の疲労もあり、仕事のパフォーマンスは落ちるばかり。契約満了をもって更新は難しいかもしれない――そんなことを耳にして美咲さんは大いに焦ったといいます。

「夫の収入だけでは、とても子どもたちの教育費も住宅ローンの返済も賄えません。夫や義妹も手伝ってくれないと……」

そんななか、夫と義妹が久しぶりに実家に集まりました。

「私の介護負担だけでなく、物価高のなか、義母の月10万円の年金だけでは、生活費のほかデイサービスの費用や医療費を賄いきれません。誰がいくら負担するか、という話をするために集まったんです」

しかし、その席で夫の浩一さんが放った言葉に、美咲さんは耳を疑いました。

「洋子も大変だろうから、ウチで多めに持つよ。なあ、美咲。お前の給料も、少しは回せるだろ？」

まるで他人事のように、当たり前に美咲さんの収入をアテにする夫。その隣で、義妹の洋子さんは「ごめんなさい、お義姉さん。助かります」と申し訳なさそうに俯くだけ。誰も、美咲さんの心身の負担や仕事の状況を気遣う者はいませんでした。美咲さんが言葉を失っていると、ベッドの上にいた義母のトシ子さんが、さらに非情な一言を発しました。

「何をためらっているの。田中家の嫁として、当然のことじゃない」

その瞬間、美咲さんのなかで何かがプツリと切れました。これまで耐えに耐えてきた、すべての感情が爆発し、静かにブチキレていたのです。美咲さんは静かに立ち上がると、いつも持ち歩いていたカバンから一枚の紙を取り出し、テーブルの上に置きました。それは、彼女が震える手で署名・捺印した「離婚届」でした。

「もう、あなたたちの家の嫁でいるのは限界です。私の人生を、これ以上あなたたちのために使う気はありません」

呆然とする夫と義妹、そして義母を前に、美咲さんははっきりと告げました。

介護が「熟年離婚」の引き金に

日本の介護は、依然として家族、特に女性に重くのしかかっているのが現実です。厚生労働省『2022年 国民生活基礎調査』によると、主な介護者を性別にみると、同居の場合は女性が68.9％、別居の場合は71.1％。男性に比べて女性が介護を担うケースが多く、美咲さんのように義親の介護を担う場合も珍しくないと考えられます。

こうした介護の負担は、夫婦関係に深刻な亀裂を生じさせ、「熟年離婚」の引き金となることも。婚姻期間20年以上の熟年離婚は、離婚数自体減少傾向にあるなか、その割合は増加傾向にあり、2023年で3万9,810組で、離婚総数に占める割合は23.5％と過去最高を記録しています。

熟年離婚のひとつの理由とされているのが、親族の介護を理由に夫婦関係が破綻する「介護離婚」です。介護負担の不均衡、経済的負担、ストレスの増大などが原因に挙げられます。「介護は女性が担うべき」という価値観の押し付けは、介護離婚に至る最たる理由のひとつといえるのです。

