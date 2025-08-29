◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

悪い流れを断ち切れなかった。一度は逆転するも、すぐにひっくり返され、最後は突き放され、５点差で敗戦。４連敗で借金２となった。球団史上初の「シーズン３度のマツダ同一カード３連戦３連敗」を食らった。阿部監督は「みんな勝とうと思ってやっている」と選手を責めず、屈辱の結果を受け止めた。

日米通算２００勝目を目指した田中将が先発。１点リードの２回１死満塁、遊ゴロを泉口がファンブルした。「遊―二―一」で併殺の可能性もあったが、痛恨の適時失策で同点。この回４失点で２―５となった。指揮官は「ミスしようと思ってしてるわけじゃないしね。みんな必死に勝とうと思ってるから」と鼓舞したが反撃及ばず。序盤で３点差は全く諦める点差ではないが、連敗中のチームには重くのしかかり、初対戦の左腕・高に好投を許した。

昨季の優勝を支えたのは、リーグ最少の５８失策という堅守だった。だが、今季のチーム失策数はここまでリーグワーストの６９。この日も含め今季は守備のミスが失点につながるケースが多い。優勝マジック１１の首位阪神と１５ゲーム差だが、振り返れば３位ＤｅＮＡが１・５差、４位広島も２・５差に迫る。残り２６試合。一つでも上の順位に入るためには、取れるアウトを確実に取って守りからリズムを作ることが不可欠だ。

マツダで今季２勝９敗と鬼門打破できず。それでも下を向いている時間はない。１３泊１４日で１２試合の長期遠征は始まったばかり。２９日からは甲子園で阪神３連戦に臨む。阿部監督は「とにかくもう、連敗を止めるしかないので。負けは僕の責任。思い切ってやってほしい」と力強い言葉で背中を押した。（片岡 優帆）

【記録メモ】 巨人は３―８で敗れ、２６日からの広島３連戦３連敗。４月１１〜１３日、５月１３〜１５日に続き広島との同一カード３連戦３連敗は３度目となった。シーズンに同一カード３連戦３連敗が３度は７９年阪神戦、８４年中日戦、９７年ヤクルト戦、０５年中日戦、１８年広島戦、２３年阪神戦に続いて７度目のワーストタイ。今年の広島戦はいずれも敵地マツダでのものだが、同一球場でシーズン３連戦３連敗３度は球団史上初。また、マツダで今季９敗目。マツダでシーズン９敗は１５、１７、１８、２３年に並ぶ５度目のワースト記録だ。