日経平均は続伸、308.52円高の「42,828.79円」で高値引け…“投資の神様”バフェット効果？日本株「先高観」強まるか【8月28日の国内株式市場概況】

2025年8月28日（木）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

8月28日の日経平均株価は、米エヌビディアが決算発表後に下落したことを受けて下落、朝方こそ不安定な動きとなったものの、その後は徐々に上昇幅を拡大させ、前日比308.52円高の42,828.79円で高値引けとなりました。この日の昼頃、“投資の神様”ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハザウェイが三菱商事〈8058〉を買い増したと伝わったことで、商社株を中心に日本株への買いの勢いが増した模様です。日本株に日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが168銘柄、値下がりが57銘柄、変わらずが0銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、アドバンテスト〈6857〉、東京エレクトロン〈8035〉、フジクラ〈5803〉、TDK〈6762〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、ファーストリテイリング〈9983〉、ダイキン工業〈6367〉、コナミ〈9766〉、ファナック〈6954〉、良品計画〈7453〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は18億7,900万株、売買代金は4兆6,545.68億円となり、前日と比べて増加。

業種別では、鉱業、非鉄金属、証券業、保険業、石油・石炭製品などが上昇した一方、小売業、繊維製品、精密機器、空運業が下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位が大阪チタニウムテクノロジーズ〈5726〉で+240円（+11.48%）の2,330円、2位が不二製油グループ本社〈2607〉で+303円（+8.80%）の3,748円、3位が芝浦メカトロニクス〈6590〉で+830円（+8.37%）の10,750円となりました。

一方下落率は、1位がアステリア〈3853〉で−195円（−8.64%）の2,062円、2位が電算システムホールディングス〈4072〉で−285円（−7.33%）の3,605円、3位がブイキューブ〈3681〉で−13円（−7.22%）の167円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは110銘柄、年初来安値を更新したのは4銘柄でした。