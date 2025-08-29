◇セ・リーグ 阪神4―5DeNA（2025年8月28日 横浜）

横浜の夜空に描かれた放物線が歯車を狂わせた。DeNA戦は初先発となった阪神・伊原はプロ初の1試合2被弾。5回6安打3失点で7敗目。球団新人左腕の6連敗は91年の湯舟敏郎以来となった。

「せっかく味方が先制してくれているのにもかかわらず、勝ち越したままバトンを渡せない。5、6回投げきれないというところは、まだまだ力不足だなと思います」

2回に先頭の宮崎に左翼フェンス直撃の二塁打を許すと、続く松尾には左翼への2ランを浴びた。後続を断ち、リズムを取り戻したかと思われたが、同点の4回。先頭のオースティンに高めの直球を完璧に捉えられ、右中間スタンド中段への勝ち越しソロを献上した。試合前時点で今季は右打者の被打率は・250、左打者は同・203。この夜も被安打6本すべて右打者に許し、課題が露呈した。

DeNA戦は救援で過去2度登板。2回1/3を投げて無安打無失点を誇っていた。しかし初登板となった横浜のマウンドで2発に泣いた。藤川監督は「1年目ですからね。故障なく1年目を乗り切ることじゃないですかね」と鼓舞。25歳のドラ1位左腕も「反省すべきところは反省して、とにかく一生懸命やるだけだと思うので」と試練が続く中でも、必死に前を向いた。 （山手 あかり）