破水した赤ちゃんは？緊急帝王切開で麻酔注入直後、母の身体に“予期せぬ異変”｜出産レポ#9【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第9話をごらんください。

無痛分娩のはずが、急きょ緊急帝王切開になったkantabouさん…。不安を感じなから、準備が着々と進んでいきます。

©kantabou20

©kantabou20

不安を抱きつつも、緊急帝王切開に向けてあわただしく準備が進んでいきます。

©kantabou20

©kantabou20

準備は整ったものの、担当医がなかなか現れません…。現場の空気がピリつき始めます。

©kantabou20

©kantabou20

担当医がようやく戻ってきました。いよいよ帝王切開が始まります。

©kantabou20

©kantabou20

急きょ、帝王切開となり、あわただしく準備が進む中、不安と緊張に包まれるkantabouさん…。



ようやく医師が到着し、麻酔が投入されます。ですが、kantabouさんは違和感を覚えるのでした。

あなただけの出産の物語

©kantabou20

©kantabou20

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）