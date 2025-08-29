◇セ・リーグ 阪神4―5DeNA（2025年8月28日 横浜）

ポジションに空きが出れば阪神・熊谷の出番だ。疲労考慮とみられる措置でベンチスタートとなった近本に代わって、プロ初の中堅で先発した。広い守備範囲で、本職が内野手とは思えぬ動きを披露。4回無死一塁では松尾の中前打で、フェイクキャッチをして一塁走者の宮崎をだまそうとする余裕もあった。

「練習では（中堅を）ちょっと守っていたので意外とすんなりいきました」

今季の先発出場は遊撃が最多の14試合、続いて三塁が4試合で、次に左翼の3試合。この日が実に4ポジション目だ。途中出場だと一塁も守ったことがある。どこでもそつなくこなせるからこそ、近本を休ませられた。

1カ所を守るだけでも難しいプロの世界で、次から次へとミッションをこなせるのは練習のたまものと言える。入団8年目で29歳を迎えた虎きってのイケメンは、毎日の取り組みが全てだと力説する。

「生きた打球に勝るものはないですね。今のウチの選手は、特に練習になる打球ばかり。例えば森下なら詰まっても伸びる打球。大山さんなら鋭いライナー。（佐藤）輝なら高いフライ。近本さんなら前に落ちる打球。全てが実戦につながる」

試合前練習のフリー打撃で打球判断を磨き続け、真のユーティリティープレーヤーへと成長した。

課題だった打撃も、打席機会が増えるにつれて力を付けている。初回に三塁線を破る二塁打。出場7試合連続安打で、佐藤輝の先制2ランを呼び込んだ。

「2番でしたし、なんとかチャンスメークできればという思いで打席に入りました。輝が打ってくれて、先制できたのは良かった」

敗戦の中、攻守で光った。その上、走れて、小技も利く。リーグVだけでなく、日本一に向けて必要な戦力になってきた。（倉世古 洋平）