東京スプリント5着ガビーズシスター（牝4＝森一）は武豊との再コンビでオーバルスプリント（9月23日、浦和）へ。

ジャックルマロワ賞5着ゴートゥファースト（牡5＝新谷）はムーランドロンシャン賞（9月7日、パリロンシャン）の鞍上がギュイヨンに決まった。

ドバイゴールデンシャヒーン10着リメイク（牡6＝新谷）は東京盃（10月9日、大井）へ。

マーキュリーC2着クラウンプライド（牡6＝新谷）、さきたま杯11着コスタノヴァ（牡5＝木村）は南部杯（10月13日、盛岡）、関屋記念11着イミグラントソング（牡3＝辻）はグリーンチャンネルC（10月4日、東京）へ。3頭いずれも社台グループオーナーズが発表。

バーデンバーデンC1着アンゴラブラック（牝4＝尾関）はアイルランドT（10月12日、東京）、関越S1着ウンブライル（牝5＝木村）はアイルランドTや富士S（10月18日、東京）を視野。ともにサンデーレーシングが発表。

【2歳次走】

福島新馬勝ちミスバレンシア（牝＝武井）はカンナS（9月20日、中山）を視野。社台グループオーナーズが発表。

福島未勝利勝ちアメテュストス（牡＝加藤士）は芙蓉S（9月27日、中山）を視野。G1レーシングが発表。