ËÜµ¤¤ÇŽ¢»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤Ž£2ÂçNG"¥¢¥¤¥¹"
º£²ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤2ÂçNG¥¢¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¼ïÎà¤äºàÎÁ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§jsenan¡¿PIXTA¡Ë
70ËüÉô¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡½¡½¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¿©ÉÊÅº²ÃÊª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢°ÂÉô»Ê»á¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎÁÍý²È¤Î¥¿¥«¥³¥Ê¥«¥à¥é»á¤È¤È¤â¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
º½Åü¤ÈÌý¤¬ÂçÎÌ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢Åº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿»ÔÈÎ¤Î¤ª²Û»Ò¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡¢Æü¡¹¤Î´Ö¿©¡¦¤ª¤ä¤Ä¤ËÇº¤à¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÌµÅº²Ã¡ß°Â¿´¡ßÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö·Ú¿©¡¦¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢112¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤à¡Ö·ò¹¯¤ª¤ä¤Ä¡×¤ò¡¢Î¾»á¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤âÃíÌÜ¤¹¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÂè12²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×¤Ë¡¢¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤¬ÎÁÍýÉôÌç¤Î¡¢¡Ø°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤¬²Û»ÒÉôÌç¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖºÇ½ª¸õÊäºîÉÊ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´À¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë°ÂÉô»á¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤2ÂçNG¥¢¥¤¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¬ËèÆü¿©¤Ù¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î°ÂÁ´À¡×¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¤ä¤Ï¤êÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿©¤Î°ÂÁ´À¡×¤ÏÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡ÖÂÎ¤òºî¤ëÀ®Ä¹´ü¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤â¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÔ½ë¤ÎÂ³¤¯ÆüËÜÎóÅç¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÈÖ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥¢¥¤¥ë¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖÉ¹²Û¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¤Ï¡Ö4¤Ä¤ËÊ¬Îà¡×¤µ¤ì¤ë
¡Ú¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
Æý¸Ç·ÁÊ¬¡¡15¡ó°Ê¾å¡¡¤¦¤ÁÆý»éËÃÊ¬8¡ó°Ê¾å
¡Ú¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¡Û
Æý¸Ç·ÁÊ¬¡¡10¡ó°Ê¾å¡¡¤¦¤ÁÆý»éËÃÊ¬3¡ó°Ê¾å
¡Ú¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡Û
Æý¸Ç·ÁÊ¬¡¡3¡ó°Ê¾å¡¡Æý»éËÃÊ¬¡¡µ¬Äê¤Ê¤·
¡ÚÉ¹²Û¡Û
¾åµ°Ê³°¤Î¤â¤Î
¾åµ¤ò¸«¤Æ¡ÖÆý¸Ç·ÁÊ¬¡¢Æý»éËÃÊ¬¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆý¸Ç·ÁÊ¬¡×¤È¤Ï¡¢µíÆý¡ÊÌµÄ´À°Æý¡Ë¤«¤é¿åÊ¬¤òÈ´¤¤¤¿¸Ç·ÁÊ¬¤Î¤³¤È¡£¡ÖÆý¸Ç·ÁÊ¬¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÌµ»é¸Ç·ÁÊ¬¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÃ¦»éÊ´Æý¡Ë¡×¤È¡ÖÆý»éËÃÊ¬¡Ê¥Ð¥¿¡¼¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¤Î¸¶ÎÁ¤ò¸«¤Æ¡ÖÆý¸Ç·ÁÊ¬¡¢Æý»éËÃÊ¬¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Æý¸Ç·ÁÊ¬¤È¤Ï¿åÊ¬°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¿¡¼¡ÊÆý»éËÃ¡Ë¤ÈÃ¦»éÊ´Æý¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ÎÊ¬Îà¤Ï¡©¡Ê¿ÞÉ½¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖÉ¹²Û¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ò4¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖÉ¹²Û¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¶ºàÎÁ°ìÍ÷¡Ê¿ÞÉ½¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
É½¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
Ìµ»é¸Ç·ÁÊ¬ 10.0% ¡¡Æý»éËÃÊ¬ 15.0%¡¡¿¢ÊªÀ»éËÃÊ¬ É½¼¨¤Ê¤·
¸¶ºàÎÁ¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Ã¦»éÇ»½ÌÆý¡¢º½Åü¡¢Íñ²«/¥Ð¥Ë¥é¹áÎÁ
¡Ú¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¡Û
Ìµ»é¸Ç·ÁÊ¬ 7.0% ¡¡Æý»éËÃÊ¬ 3.0¡ó¡¡¿¢ÊªÀ»éËÃÊ¬ 4.0¡ó
¸¶ºàÎÁ¡¡º½Åü¡¢°ÛÀ²½Åü¡¢ ¿¢ÊªÌý»é¡¢ÆýÀ½ÉÊ/Æý²½ºÞ¡¢°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë¡¢¹áÎÁ¡¢¥ì¥·¥Á¥ó
¡Ú¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡Û
Ìµ»é¸Ç·ÁÊ¬ 8.5% ¡¡Æý»éËÃÊ¬ É½¼¨¤Ê¤·¡¡¿¢ÊªÀ»éËÃÊ¬ 13.0%
¸¶ºàÎÁ¡¡º½Åü¡¢¿¢ÊªÌý»é¡¢ ÆýÀ½ÉÊ¡¢°ÛÀ²½Åü¡¢ ÆýÅù¤ò¼çÍ×¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ/Æý²½ºÞ¡¢°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë¡¢¹áÎÁ¡¢¥¢¥Ê¥È¡¼¿§ÁÇ
¡ÚÉ¹²Û¡Û
Ìµ»é¸Ç·ÁÊ¬ É½¼¨¤Ê¤·¡¡Æý»éËÃÊ¬ É½¼¨¤Ê¤·¡¡¿¢ÊªÀ»éËÃÊ¬ É½¼¨¤Ê¤·
¸¶ºàÎÁ¡¡°ÛÀ²½Åü¡¢º½Åü¡¢¿å¤¢¤á¡¢Ã¦»éÊ´Æý¡¢¿¢ÊªÌý»é/°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢Æý²½ºÞ¡¢¥Ù¥Ë¥Ð¥Ê²«¡¢pHÄ´À°ºÞ¡¢¥á¥¿¥ê¥ó»ÀNa
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¡×¤Ï¡Ä
¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åº²ÃÊª¤ËÍê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖÉ¹²Û¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¤È¡ÖÉ¹²Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¡¡Û¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤â¤É¤¤Î¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹
²Á³Ê¤¬°Â¤¯¡¢¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÎÉ½¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°Â¤¤¿¢ÊªÌý¡×¤Ë¿å¤òº®¤¼¡¢Åº²ÃÊª¤Î¡ÖÆý²½ºÞ¡×¤ÇÇò¤¯Âù¤é¤»¤Æ¥ß¥ë¥¯É÷¤Î±ÕÂÎ¤Ë¤·¤Æ¡¢°ÛÀ²½Åü¤Èº½Åü¤òº®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹áÎÁ¡×¡ÖÃå¿§ÎÁ¡×¡Ö°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åº²ÃÊª¤òº®¤¼¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë¡×¤Ï°Â¤¤¤â¤Î¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£Æý»éËÃÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÆÈÆÃ¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯Ç´¤ê¤òÁý¤¹Åº²ÃÊª¤Ç¡Ö¥°¥¢¡¼¥¬¥à¡×¡Ö¥í¡¼¥«¥¹¥È¥Ó¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤¬Ê£¿ô»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢É½¼¨¤«¤é¤ÏÊª¼ÁÌ¾¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¹áÎÁ¡×¤Ï¹á¤ê¤Å¤±¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥È¡¼¿§ÁÇ¡×¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¤¿§¹ç¤¤¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆý²½ºÞ¡×¡Ö¹áÎÁ¡×¡ÖÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¿¼ïÎà»È¤Ã¤Æ¤â°ì³ç¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÎ¢Â¦¡×¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ÏÃÎ¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¿å¡×¡ÖÌý¡×¡ÖÅº²ÃÊª¡×
»ä¤ÎÃøºî¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥àÊ¬¤¬°ìÀÚÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¡ÖÌµÎÁ¤Ç»È¤¤ÊüÂê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤â°Â¤¤¿¢ÊªÌý¤È¿å¤ò¡ÖÆý²½ºÞ¡×¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÇò¤¯Âù¤é¤»¡¢¡ÖÃå¿§ÎÁ¡×¤Ç¥ß¥ë¥¯¤Ã¤Ý¤¤¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¤ÈÆ±¤¸À½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µíÆý¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆý¸Ç·ÁÊ¬¤Ë¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤ËÆý²½¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æý¸Ç·ÁÊ¬¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤é¤Ð¡ÖÆý²½ºÞ¡×¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¡Ö¥é¥¯¥È¥¢¥¤¥¹¡×¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥«¥¹¥«¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥ë¥¯¤ÎÇ»½Ì¤·¤¿¥³¥¯¤äÉ÷Ì£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÔ½ë¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¿¤¢¤È¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¾ï¿©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¤âÀè¤Û¤É¤ÎÉ½¤Î¤è¤¦¤ËÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¢¡ÛÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£
ÂÌ²Û»Ò·Ï¥¢¥¤¥¹¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡£¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆÃÍÃÊ¤â°Â¤¤¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÈÎ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¡ÊÉ¹²Û¡Ë¤â¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ËÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¤Î¡ÖÉ¹²Û¡×¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¡Ö°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë¡×¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¡ÖÆý²½ºÞ¡×¡Ö¥Ù¥Ë¥Ð¥Ê²«¡×¡ÖpHÄ´À°ºÞ¡×¡Ö¥á¥¿¥ê¥ó»ÀNa¡×¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ÛÀ²½Åü¡×¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ê¤É¤Î¤Æ¤ó¤×¤ó¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç¥Ö¥É¥¦Åü¤Î°ìÉô¤ò²ÌÅü¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ö±ÕÂÎ´ÅÌ£ÎÁ¡×¤Î¤³¤È¡£¡Ö²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¡×¤Ï¡Ö°ÛÀ²½Åü¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÛÀ²½Åü¡×¤ÏÂÎÆâ¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈîËþ¤äÃæÀ»éËÃ¤ÎÁý²Ã¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤¹¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»ÔÈÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ËÅº²ÃÊª¤ä¡Ö°ÛÀ²½Åü¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÌµÅº²Ã¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¤Ï¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÈÄí¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡×¤Ç¤â¡Ö´ñÀ×¤ÎÅí¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡×¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤ß¤«¤ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î´î¤ÖÎä¤¿¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÉô»Ê»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿"ÌµÅº²Ã¥Ø¥ë¥·¡¼¤ª¤ä¤Ä"¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤ß¤«¤ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤°ÂÉô¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤¦¤·¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¤¥¹¤ä¤ª¤ä¤Ä¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¤È¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ÂÉô »Ê ¡§ ¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡ÙÃø¼Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²Ã¹©¿©ÉÊ¿ÇÃÇ»Î¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë