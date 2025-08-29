今年7月に行われた第45回日米大学野球選手権大会に出場した、米国代表ロッチ・チョロウスキー内野手（20）が単独取材に答えた。カリフォルニア大ロサンゼルス校の2年生。主な受賞歴はローリングス年間最優秀選手（25年）、ベースボール・アメリカ年間最優秀賞（25年）など。1メートル88、91キロ。右投げ右打ちの将来有望な大型内野手だ。（聞き手・小林 伊織）

華麗な守備で日本のファンをわかせた米国代表の遊撃手は来年のドラフト1位候補に名前が挙がる逸材。今大会は17打数1安打に終わるも、最終戦でソロ本塁打を放つなど意地を見せた。

――あなたの守備は本当に素晴らしいですが、守備で特に意識していることは

「そうですね、とにかく自然体でプレーすることを意識しています。試合前や練習前にたくさん準備をしています。動きの感覚を確認して、試合が始まったらあとはリラックスして、足の動きに任せるという感じです」

――MLBの球団があなたに注目していますが、ドラフトで1巡目指名されたいと思っていますか

「はい、それが目標です。目標は全体1位で指名されることです。でも、それにはたくさんのことが関わってきますからね。今はこの大会で勝ちを重ねたいと思っています。でも、最終的なゴールはそこです」

――もし選べるとしたら、どのMLBチームに入りたいですか？

「ダイヤモンドバックスですね。アリゾナ出身なので、子どもの頃からDバックスの試合を見に行っていました。家から30分くらいの距離ですし、いつかDバックスでプレーできたらうれしいです」

――あなたの一番の強みは何ですか

「やっぱり守備ですね。それが一番の強みです。そして、打撃でもパワーがついてきているので、それが次に挙げられると思います」

――大谷翔平投手と対戦してみたいですか

「もちろんです。すごく憧れます。そういう選手たちとプレーするのは本当に特別なことです。大谷選手やスキーンズ選手など、今活躍している選手たちと対戦できるなんて、とてもワクワクします。数年後に自分もそこに立てているかもしれないと考えると、すごくクールですね」

――大谷からホームランを打ちたいですか

「はい、それができたら本当に最高です。人生でもトップレベルの瞬間になると思います」

――憧れの選手は誰ですか？

「現役か歴代かによりますが、歴代ならデレク・ジーターかブランドン・クロフォードですね。クロフォードの大ファンなんです。でも今なら、ロナルド・アクーニャのプレーを見るのがすごく好きです」