【実話】「もうこのままでいい！」車内で起きた奇跡→発語の遅れに悩んだ母が、2歳11カ月の息子の言葉に救われた【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→やっと出た初めての言葉！母親が驚き、涙した話を紹介
コミックエッセイ『自閉症育児奮闘記〜今できること』は、シングルマザーのまるさん(@shishishishimr)と、発達障がいと診断された幼い息子・リュウくんの日常を描いた作品だ。ただでさえ大変な初めての育児に加え、息子の成長への不安や戸惑い、悩みが描かれ共感を呼んでいる。また、そんな親の苦しみをよそに、ゆっくりと確かに成長していく息子の姿も微笑ましい。今回のストーリーは「リュウくんが初めてしゃべった」物語について、まるさんに話を聞いた(後編)。
保育園の帰り、車の中でまるさんがバス停の前を通りかかる時に「ほらバスいるねー」といつものように話しかけた。するとリュウくんは…。ついに、2歳11カ月で初めての単語「パフ(＝バス)」を発したのだ。
初めての発語を聞いたときの驚きはやはり大きかったという。「すごくびっくりして、泣きながら叫んでしまいました。運転中だったので、まずは興奮を抑えながら運転して、家に帰ってから抱きしめて喜びました」と、当時の感動を語る。
■「言葉は増えている」…喜びと感動の日々
漫画で描かれている以外にも、発語を促すために工夫しているという。「よく単語を強調して話しかけていました。『電車来たね、電車。でーんーしゃ』のように。まずは物の名前からだなと思ったので、好きなものから言い聞かせていました。今もやっています」と、その具体的な方法を明かした。
最初の発語から2語文が出るまでは約半年かかった。その後は言葉が増えたのか尋ねると、「ほかの2語文がすぐに出てくる様子はありませんでした。私もあまり気にせず過ごすことにしたので、たまに気が付いたら『デンシャー、キタゾー』などとしゃべっているのを耳にして、『おっ、増えてる！』とびっくりします。今はまだまだ単語のみが多いですね」と、リュウくんの成長を実感しているようだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。