「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）

スタンドの驚きを阪神・中野が歓声に変えた。近本が休養でスタメンを外れ、今季初めて１番で先発出場。“代役”としては十分過ぎる２安打２盗塁にも、試合後は「勝てなかったことが悔しい」と唇をかむ。だが、不測の事態も起こり得る終盤戦。新たな可能性を示した。

１点を追う六回だ。先頭で打席に立つと中前打でチャンスメーク。２−２から低めのフォークに食らい付いた。１死後、森下の打席で二盗成功。３点を追う八回にも中前打後、二盗を決めた。今季１８盗塁。打率も・２９３まで上げ、トップの広島・小園とは５厘差だ。

「個人的には良かったですが１番の初回で塁に出れば、もっとチームにも勢いをつけられたと思うのでね…」。攻守でチームの支柱を担う選手会長。序盤の２打席に反省の言葉が口を突く。１点差に迫った九回は、ネクストで敗戦を見届けた。あと一歩、勝利には届かなかったが、前を向ける材料が悔しさを晴らす。

今夏のロードは１４勝７敗１分けの勝率・６６７で終了。「たくさんのファンの皆さんの声援が力になる」と、２９日からは１カ月ぶりに本拠地・甲子園に戻って戦う。「力に変えてラストスパートできるように。チーム一丸となって頑張りたいなと思います」と中野。一気呵成（かせい）の戦いでゴールテープを切る。