◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７４９日ぶり、移籍後初の勝利投手となった。投手・大谷の“現在地”を１９年から取材を続けるメジャー担当キャップの安藤記者が「見た」。

＊ ＊ ＊

ようやくたどりついた。２３年９月に右肘手術を受け、右腕にギプスをしてエンゼルスタジアムに登場してから１年１１か月。復帰勝利までの道のりを振り返り、この日の試合後に「（リハビリは）プラン通りに行かないことの方が多いと思う」と口にした。

当初は今季の開幕からのローテ入り復帰を目指していたが、昨年ワールドシリーズでの左肩脱臼、１１月の手術と“足止め”を食らった。前例のない打者出場を続けながらのリハビリ。トレーナー陣にも過去の例がなく試行錯誤で、大谷の意見に頼らざるを得ない部分もあった。試合で登板しながらリハビリを進めていくのも、大谷と球団側との話し合いの中で浮上した異例の道。野球、自身の体と真摯（しんし）に向き合っている大谷だからこそ歩めた復帰ロードだった。

復活を印象づけた節目にはなったが、まだ思い描く二刀流像にはたどりついていない。昨年１２月には「２１〜２３年のように、（投打）どちらも規定（投球回、打席）に近いくらい出場するのが理想」と口にし、「長く続けたいという思いはある」と思いを吐露した。エースで中心打者。２２、２３年に達成したダブル規定のように、投打でチームの中心に立つことを目標に掲げている。まだイニング制限がある状況。今季のポストシーズンでのフル回転、来季以降のエースとしての活躍へ、まだ満足はないだろう。

３１歳。年下の選手も増え、同僚と積極的に話す姿を見ると、チームリーダーらしくもなってきたが、投げて、打って、勝ちたいという純粋な思いは野球少年と同じだ。この日も試合中のベンチでは、ふざけてプライアー投手コーチに帽子を投げつけるやんちゃな姿もテレビ中継には映し出された。「感極まることはないですけど…」と言い放った大谷。「どれだけ多く技術だったりフィジカルを自分の中で高めていけるかが趣味みたいな部分ではある」と言ったこともあった。まだ大谷の視線の先には高みがあるはずだ。（安藤 宏太）