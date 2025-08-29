「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）

４番の一発は空砲に終わった。阪神の佐藤輝明内野手（２６）が初回に特大の先制３３号２ラン。月間７本目で、自己最多の同８本塁打にあと１本とした。チームは逆転負けで連勝も４でストップ。巨人が敗れたため優勝マジックは「１１」となった。夏の長期ロードを１４勝７敗１分けで終え、２９日から甲子園に戻って巨人との３連戦を控える。２年ぶりの栄冠へ最終コーナーに入る。

夕暮れの横浜に豪快なアーチをかけた。外野手は打球を追うのを早々に諦める。完璧な一発を放った佐藤輝は、大歓声を浴びながら、悠々とダイヤモンドを一周した。「初回に先制できれば、チームも勢いづきますし、いい仕事ができたと思います」。本人も納得の一振りだった。

初回、２死二塁のチャンス。今季初登板初先発となったＤｅＮＡ・森唯の甘く入ったツーシームを強振した。乾いたインパクト音とともに放たれた打球は、右中間スタンド最上段に突き刺さる先制の３３号２ラン。これが自身３試合ぶりの一発で、８月は月間７本目となった。自己最多は今季の４月と６月に記録した８本。今月も残り３試合だが、最多更新にも手が届くところにいる。

また、この一打で８１打点目となり、自身２年ぶり３度目となるシーズン８０打点に到達。チームメートで２位の森下にも１０打点差と、リーグトップをひた走っている。このカードでは、最初の２試合こそ快音はなかったが、ズルズルいかないのが今季の佐藤輝。体の状態によって微調整は加えているが、オフから継続してきた土台は変えず、バットを振り続けていた。

酷暑の中でも安定した働きで、チームに貢献している。夏場のポイントは「しっかり食べて、休む時は休むことです」。細かい体重管理など、コンディショニングにも最大限気を配る男は、メリハリを大事にし、苦しい夏を戦っている。

チームは逆転負けで、引き分けを挟んでの連勝が４でストップ。ただ、２位・巨人が敗れたため、優勝へのマジックは１１になった。この日で終わった夏のロードは、全８カード負け越しなしなど、１４勝７敗１分けと大きく勝ち越し、約１カ月ぶりに甲子園へ帰ることができる。久々の本拠地となるが「やることは変わらず、いい仕事ができたらなと思います」と引き締まった表情で話した。

２９日からは巨人との３連戦が始まる。「（マジックを減らす）チャンスなんでね。いつも通りいい仕事ができれば」。虎の主砲が聖地で大暴れし、優勝へのカウントダウンを一気に進める。