◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７４９日ぶり、移籍後初の勝利投手となった。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、２４年のド軍入団後に投手復帰へのリハビリを二人三脚で支えてきたヘッドアスレチックトレーナーのトーマス・アルバート・トレーナーがスポーツ報知に手記を寄せた。

＊ ＊ ＊ ＊

翔平が投手に復帰して、勝利をつかめたことは自分もうれしくて、興奮している。しっかりとリハビリをしてきた。だから再びマウンドに立って、これまで長い間取り組んだことを発揮する日々は楽しいよ。

翔平のリハビリは特別だった。リハビリをしながら、ＤＨで試合に出続ける…。こんな選手は見たことがない。全く新しいケースだった。トレーナーとして懸念していたことは、打者としても出場することで、体がどのような反応をするか。特に腹斜筋や腰などに負担がかからないかということを常に考えていた。これまでのサンプルがないので、翔平の体調や感覚に頼る部分も多かった。彼が「昨日は少しきつかった、もう１、２日休みが欲しい」といえば調整するようにした。彼はウェートトレーニングを好んで行うので、やり過ぎないように管理しなければいけなかった。

話し合って調整 全てが順調だったわけではない。キャンプ中の３月はブルペン入りをやめた。あの時、彼は我々に「痛みを感じている」と伝えてくれたんだ。大きな痛みではなかったようだけど、いったん強度を落とした。開幕直後の３月下旬に「状態が良くなった」と言ってきたので、投手コーチやフロントにも伝えて投球を再開させた。彼がしっかりと状態を伝えてくれるので、こちらとしても助かっていたよ。

試合で登板しながらリハビリを進めるという方法も、彼との話し合いで出たアイデア。試合前にライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板して、夜に試合に出るということは負担が大きかったから調整する必要があった。試合で投げられるだけの準備はできていたしね。とはいえ、６月の初登板で１００・２マイル（約１６１・３キロ）を出したのにはとても驚いた。それまでは９７マイル（約１５６キロ）が最速だった。それだけの球速が出ることは知っていたけど、トレーナーとしてはもちろん心配もあった。負担になりすぎていたら抑えることを指示しなければいけない。だけど、選手に「９０％の力で投げろ」というのは難しい。全力で投げる方がむしろ楽だろう。

去年のワールドシリーズでは左肩を脱臼した。あの時点で医師は「状態がこれ以上悪化することはない」と言っていた。つまり、あの時点で手術が必要なことは決まっていた。もちろん彼が「無理」と言ったら、強行させることはなかったけど、彼は出場できるという判断をした。

翔平のやっていることは本当にすさまじい。クレイジーだよ。投げて、打つ。それをともにトップレベルでやっている。８０マイル（約１２９キロ）の投手で、打率２割５分の打者ではない。どちらもリーグ最高レベル。近くで見させてもらっているけど、本当にそれが印象的だよ。（ドジャース・ヘッドアスレチックトレーナー）

◆大谷の投手復帰白星まで（全て現地時間）

▼２０２３年８月９日 本拠地ジャイアンツ戦で６回３安打１失点（自責０）で１０勝目。

▼同２３日 右腕の疲労を理由に中１３日で本拠地レッズ戦で先発も２回途中に緊急降板。右肘内側側副じん帯の損傷が判明。

▼９月１９日 ロサンゼルス市内の病院で右肘手術を受ける。

▼２４年２月２９日 真美子夫人との結婚を発表。

▼３月２５日 キャッチボール再開。

▼８月２２日 ブルペン投球を再開。

▼２５年２月１５日 ２４年の左肩手術後初のブルペン入りで最速９４マイル（約１５１キロ）。

▼４月１９日 長女の誕生を発表。

▼５月２５日 ライブＢＰに右肘手術後初めて登板。

▼６月１６日 本拠パドレス戦で６６３日ぶりに復帰登板。１回１失点。