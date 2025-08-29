前巨人で２４年からイースタン・リーグに新規参入したオイシックスでプレーする三上朋也投手（３６）が、今季限りで現役引退することが２８日、分かった。近日中にも正式発表される。

ＪＸ―ＥＮＥＯＳから１３年ドラフト４位でＤｅＮＡに入団し、２２年までプレー。２３年は巨人と育成契約を結び、同年５月に支配下登録され、２２試合に登板も戦力外となった。その後、オイシックスから「協力してチームをつくってもらえないか」とオファーを受けて入団。戦力としてはもちろん、若手への経験の還元、時にはチーム運営への助言も行うなど尽力してきた。関係者によると、今季終了まではプレーを続けるという。

２３年オフには、野球への熱意をこう表現した。「１軍、２軍、海外…。どの環境であっても自分が真剣になれるような時間、野球がしたかった。野球がまだできる―。その気持ちを大事にしたい」。ＮＰＢ通算３６８登板。野球を愛し、人生をささげてきた鉄腕が、マウンドに別れを告げる。

◆三上 朋也（みかみ・ともや）１９８９年４月１０日、岐阜県生まれ。３６歳。県岐阜商から法大、ＪＸ―ＥＮＥＯＳを経て１３年ドラフト４位でＤｅＮＡ入団。巨人を経て２４年からはオイシックスでプレーし、今季は１９試合に登板して２勝３敗、防御率７・６４。通算成績は３６８試合で１０勝１６敗２３セーブ、１２１ホールド、防御率３・２２。１９０センチ、９０キロ。右投右打。