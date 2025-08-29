◆米大リーグ ドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、２度目の右肘手術後初となる白星をつかんだ。本拠のレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、５回２安打１失点、球団新１試合１９奪三振にも貢献する今季最多９Ｋの快投を披露。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）ジャイアンツ戦以来７４９日ぶり、２４年のド軍移籍後は初となる勝利で、球場を訪れた真美子夫人（２８）とまな娘の前で二刀流完全復活を告げた。チームは４連勝で地区優勝マジックを「２６」に減らした。

二刀流の大谷らしく、感慨にふける時間はわずかだった。４―１で迎えた５回２死。フリードルを一ゴロに仕留めた。今季１１登板目で初めて勝利投手の権利を手にした。「改めて５回まで投げ切ったことが、一番いいことかな」。胸中に広げた思いをかみ締めるように５秒間、歩いたが、直後の攻撃は先頭打者。ハッとしたように小走りで引き揚げた。遊ゴロに倒れたが、ベンチでロバーツ監督とガッチリ握手。５回２安打１失点、今季最多９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日以来７４９日ぶり、ドジャース移籍後初白星をつかんだ。

勝負強さも見せつけていた。試合後、指揮官は明かした。「球数の都合で、あと１人で勝ち投手の権利を逃すところだったが、勝ち星をつけられたのはよかった」。フリードルを打ち取ったのは、今季最多８７球目。与えられた“最後の１人”をきっちりと仕留め、球場を訪れた真美子夫人や４月に誕生したまな娘の前で復活を告げる白星をつかんだ。

完全復活への大きな一歩となった。医師と密に話し合った上で、投球の段階を踏んでいる大谷。復帰序盤は直球の球速帯を意識した。この日のテーマは、カーブとスプリット。これまでの１０登板では合わせて６％にも満たなかったが、この日は３９％に増えた。「カーブとスプリットが一番最後の段階。これがしっかり投げ切れれば、自分の中でフルでいけるという自信がしっかり持てる」。直球も最速１００・３マイル（約１６１キロ）を計測するなど走った中で効果は抜群。自ら設定した最終関門も乗り越え、満足げな表情を浮かべた。

再びスタートラインに戻ってきた。エンゼルス時代の２３年８月２３日の試合で、右肘靱帯（じんたい）を損傷。くしくも相手はこの日と同じレッズだった。同９月に２度目の右肘手術を実施。大谷といえど「本当に元のように投げられるようになるのかな」という不安もあった。だが、マウンドに立てる喜びの方がはるかに大きく、６月に１イニングから電撃復帰すると、順調に投球回数も増加。「投げるごとに自信も増えている。すごく落ち込むことはなかった。ドクター、トレーナーの方たちに毎日ケアをしてもらい、本当にありがたい」。周囲に対する恩返しの１勝を刻んだ。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッドデー。昨季から３戦連発中の吉日に自身初登板したが、相性の良さは健在。「（試合後のクラブハウスは）いつも通りのお祝いを。明日はオフなので、みんな早く帰って休みましょうということで…」と笑顔がはじけた大谷。前人未到の道を突き進む二刀流男の、第２章が幕を開けた。（竹内 夏紀）